专家：肿瘤患者警惕营养认识三大误区

近日，天津市肿瘤医院开展的一项调查显示，肿瘤患者术前营养不良的发生率高达30%，80%的患者术前膳食摄入能量不足，九成以上肿瘤患者蛋白质摄入不足。

天津市肿瘤医院营养科主任王昆表示，当前医患双方对肿瘤营养治疗的重视程度不够，部分患者产生了少吃或者不吃能饿死肿瘤、吃得越好肿瘤长得越快、专吃某一种食物补充营养这三大误区，导致自身营养状况难以支持抗肿瘤治疗。营养不良会降低肿瘤患者生活质量、缩短生存时间，营养治疗不足也是目前肿瘤患者五年生存率不高的重要原因之一。

误区一：少吃或者不吃能“饿死肿瘤”

肿瘤细胞并不是正常细胞，这些异常细胞会快速分裂、生长并“窃取”体内正常细胞的营养。“饥饿疗法”会造成机体营养不足，影响体内正常细胞的生长和保护作用，导致自身免疫力下降，增加感染风险。

误区二：吃得越好肿瘤长得越快

营养及代谢干预的主要目的并非治疗肿瘤，而是通过维持或改善食物摄入，改变代谢紊乱的状况，维持身体机能，减少治疗中断风险。

误区三：专吃某一种“营养”食物

各类食物所含有的营养素成分和数量都是不同的，如鸡蛋蛋白质丰富、胆固醇较高，鱼虾蛋白质丰富、饱和脂肪酸含量低、不饱和脂肪酸含量高，猪肉和牛肉富含铁，菠菜和芹菜富含纤维素，粗粮含糖量较低、纤维素含量高……可以说每种食物各有其“优缺点”，只补充单一食物仍会导致营养摄入不均衡。

王昆主任建议，肿瘤患者不要过度担心吃“营养”食物会使肿瘤发展。肿瘤细胞主要通过糖类提供自身所需能量，对于脂肪的利用率差，因此，高脂肪、低碳水化合物的饮食应作为肿瘤患者的首选方案。而当肿瘤患者食物摄入量下降，难以维持正常的健康体重时，就要接受专业的营养支持治疗，通过调节饮食摄入、身体代谢、肠道菌群等方式进行营养干预，从而改善肿瘤患者预后，提高患者生存率和生活质量。(记者张建新)