国家卫健委：2018年人均住院药费较上年下降2.9%

人民网北京5月23日电 22日，国家卫健委发布《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》（以下简称“公报”）显示，2018年，我国医院人均住院药费（2621.6元）比上年下降2.9个百分点，居民人均预期寿命由2017年的76.7岁提高到2018年的77岁，孕产妇死亡率从19.6/10万下降至18.3/10万，婴儿死亡率从6.8‰下降至6.1‰。全国卫生人员总数1230.0万人，比上年增加55.1万人，增长4.7%。.

2018年人均住院药费较2017年下降2.9%

公报显示，在医药费用方面， 2018年，医院次均门诊费用274.1元，按当年价格比上年上涨6.7%，按可比价格上涨4.5%；人均住院费用9291.9元，按当年价格比上年上涨4.5%，按可比价格上涨2.4%。日均住院费用1002.8元。2018年，医院次均门诊药费（112.0元）占40.9%，比上年（42.7%）下降1.8个百分点；医院人均住院药费（2621.6元）占28.2%，比上年（31.1%）下降2.9个百分点。

在基层医疗卫生机构病人医药费用方面，2018年，社区卫生服务中心次均门诊费用132.3元，按当年价格比上年上涨13.1%，按可比价格上涨10.8%；人均住院费用3194.0元，按当年价格比上年上涨4.4%，按可比价格上涨2.3%。

2018年，社区卫生服务中心次均门诊药费（90.5元）占68.4%，比上年（68.7%）下降0.3个百分点；人均住院药费（1169.6元）占36.6%，比上年（39.5%）下降2.9个百分点。

2018年，乡镇卫生院次均门诊费用71.5元，按当年价格比上年上涨7.5%，按可比价格上涨5.3%；人均住院费用1834.2元，按当年价格比上年上涨6.8%，按可比价格上涨4.6%。日均住院费用285.3元。

2018年，乡镇卫生院次均门诊药费（39.3元）占55.0%，比上年（54.4%）上升0.6个百分点；人均住院药费（730.7元）占39.8%，比上年（42.2%）下降2.4个百分点。

出生人口1523万人 二孩占比50%左右

公报指出，2018年出生人口1523万人，全面两孩政策稳步实施。2018年出生人口1523万人，二孩占比保持在50%左右，性别比继续稳步下降。妇幼健康服务积极推进，生育全程服务得到加强，母婴设施建设扎实推进，应配置母婴设施的公共场所配置率达到88.3%，顺利完成阶段性目标，协调相关部门促进托育、学前教育、就业、住房、税收等相关经济社会政策与生育政策配套衔接。

计划生育服务管理改革深入推进。各地积极推动计划生育信息互联互通，开展网上登记、“多证合一”，一次登记、全程服务，网上生育登记率超过90%，实现了“最多跑一次”。开展流动人口动态监测调查，积极推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。2018年计划生育家庭奖励和扶助“三项制度”共投入资金190.1亿元，比上年增加31.6亿元；计划生育家庭特别扶助制度受益124.7万人，西部地区“少生快富”工程受益1.9万户。

此外，公报还指出，2018年末，全国医疗卫生机构总数达997434个，比上年增加10785个。其中：医院33009个，基层医疗卫生机构943639个，专业公共卫生机构18034个。全国医疗卫生机构床位840.4万张，其中：医院652.0万张（占77.6%），基层医疗卫生机构158.4万张（占18.8%）。 2018年底，全国3.16万个乡镇共设3.6万个乡镇卫生院，床位133.4万张，卫生人员139.1万人（其中卫生技术人员118.1万人）。与上年比较，乡镇卫生院减少90个（乡镇撤并后卫生院合并），床位增加4.2万张，人员增加3.1万人。2018年，每千农村人口乡镇卫生院床位达1.39张，每千农村人口乡镇卫生院人员达1.45人。

在食品安全与卫生监督方面，截至2018年底，全国设置食品安全风险监测点2822个，对26大类13.5万份样品中化学污染物及有害因素进行监测；在62914家医疗卫生机构设置监测点，开展食源性疾病监测工作。（实习生 翟悦）