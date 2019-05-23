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“脑血管病影像规范中国行动”推进卒中诊疗规范

操秀英

2019年05月23日16:08 来源：科技日报

在近日召开的2019中国脑卒中大会上，国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会神经影像专业委员会联合GE医疗共同启动“脑血管病影像规范中国行动”，并发布《中国脑血管病影像指导规范》（简称《规范》），大力推进双方战略合作落地，以切实行动贯彻落实国家卫生健康委脑卒中防治工程“规范指导临床三年行动纲领”，全面提升我国脑血管病影像检查和诊断的同质化水平。

《中国脑卒中防治报告2018》显示，脑卒中已成为我国公民的首要致死病因，且近十年间发病不断攀升，年轻化趋势不断加剧。尽管我国脑血管病防治工作已取得初步成效，但当前脑卒中防治涉及多学科，亟待打通检查、救治、转诊等多个环节壁垒，影像检查评估是贯彻脑卒中临床诊疗路径的关键环节，目前影像检查标准不明确、医师操作水平不均等行业问题普遍存在，基层脑卒中防治工作仍任重道远。

GE医疗中国首席创新官戴鹰表示：基于多年来在脑卒中防控体系建设方面的经验积累，GE医疗今年的脑卒中行动将围绕临床诊疗能力提升、创新技术临床转化、卒中中心和区域防控体系建设以及提倡公众早健康四大举措，携手脑防委及行业伙伴，深度助力脑卒中影像的规范化普及，提升临床精准诊断水平。（记者操秀英）

(责编：李轶群、杨迪)


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