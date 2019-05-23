“健康天津APP”亮相第三届世界智能大会智能健康与医疗高峰论坛

以“智能驱动 智慧服务”为主题的第三届世界智能大会智能健康与医疗高峰论坛于5月17—18日在天津举行。论坛由天津市卫健委主办，浪潮集团提供战略支持。

国家卫生健康委统计信息中心主任张学高，天津市卫健委党委书记、主任王建国，浪潮集团执行总裁陈东风等人出席论坛，并出席“健康天津APP”及居民电子健康码开通仪式。

有关领导出席“健康天津APP”及居民电子健康码开通仪式。

今年2月，浪潮集团与天津市签署合作协议，共建天津健康医疗大数据超级平台。浪潮集团获得天津市授权，承担天津市健康医疗大数据汇聚、治理及应用开发服务。从2月到5月，历经3个月工作，浪潮集团在医疗大数据资源聚合开发方面取得突破。在17日的会议上，浪潮发布“健康天津APP”并开通 “居民健康一码通”，通过大数据平台汇聚治理，天津市部分三甲医院的居民电子病例信息实现共享。

天津市医疗大数据布局，是在济南“国家健康医疗大数据北方中心”之后，健康医疗大数据领域的另一个重要探索。2018年4月，国家卫健委在济南建立“国家健康医疗大数据北方中心”，浪潮集团以贯通2000多家卫生机构积累的600多万人的健康档案库、1500万个电子病例作为数据基础，助力济南提升基层卫生医疗机构能力。

济南在全国率先实现了市民就诊时跨医院调取就诊者资料。同时，健康医疗大数据带动包括康养、孕婴童保健在内的182类健康产业发展。目前，北方中心已经在全国率先形成了产业集聚发展。

在“济南实践”取得成果后，山东省多地、天津市、内蒙古自治区等地方政府先后授权浪潮集团对健康医疗大数据进行整合汇聚。此次发布“健康天津APP”，是天津市健康医疗大数据布局的宣言性展示。天津旨在建设成为世界领先的健康医疗大数据超级平台和国家“互联网+医疗健康”示范省（市）。

在天津市卫健委统一部署下，浪潮集团正加快数据汇聚和治理打通，加快各类应用服务开发，面向政府、居民、医院和医生提供一站式健康医疗大数据服务。

浪潮集团副总裁高传贵在论坛上发言。

17日，浪潮集团副总裁高传贵在论坛上做了题为《打造智能平台 赋能智慧医疗 共创健康天津》的演讲。他说，健康医疗大数据是信息技术在健康医疗领域发展一定阶段后，人类个体以及群体在生命全周期所产生及衍生的数据总和。健康医疗大数据是21世纪的新能源、新土壤、新海洋、新空间，更是人工智能和各种前沿技术、颠覆技术应用发展的重要基础和强大引擎。健康医疗大数据不仅是健康医疗事业和健康产业创新发展的重要支撑，也是智能社会和数字经济发展的新动能。

在接受人民网采访时，高传贵说，当前很多企业和机构都对健康医疗大数据表示出兴趣，浪潮对健康医疗大数据有自己的理解和认识。浪潮依托“平台+生态”的应用建设模式，建立健康医疗大数据产业生态联盟。基于健康医疗大数据授权，依据相关数据标准规范和安全体系，浪潮一方面为医院提供互联网医院和临床科研数据服务，推动医疗科研创新；一方面积极推动合作伙伴入驻，以数引智、以数育商，形成良好的产业吸聚效应。

高传贵谈到，天津健康医疗大数据超级平台将涵盖1500万人口的居民健康医疗数据；覆盖天津全部三级医院、二级医院和各类健康医疗服务机构及相关的政府公卫管理系统，能够为政府管理、个人健康、医疗、医生和第三方需求提供安全可控的增值服务。

此次论坛上，浪潮集团与天津卫健委武清人民政府和生态联盟重点合作伙伴主办了产业创新发展研讨会，围绕服务医改、便民惠民和产业促进展开讨论。

（袁婷）