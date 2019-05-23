人工智能赋能医疗发展 让基层医生“如虎添翼”

人民网北京5月11日电 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。南昌大学第一附属医院纪委书记陈志平、北京大学信息科学技术学院王亦洲教授、复旦大学附属中山医院大数据人工智能中心办公室主任张纪阳、中国医学影像AI产学研用创新联盟执行秘书长萧毅教授，深睿医疗CEO、联合创始人乔昕等围绕“人工智能赋能基层”的主题进行了探讨。

人工智能赋能医生，让基层老百姓看病不“困难”

中国医学影像AI产学研用创新联盟执行秘书长萧毅教授表示， 互联网对于解决优质医疗服务供给匮乏，医生资源总量不足、分布不均、医生间能力差别大等问题有着重要意义。一方面，互联网医疗平台为医生提供了手机应用软件，让他们利用碎片时间和业余时间向患者提供服务；另一方面，互联网平台建立了患者付费机制，培养患者付费习惯，让医生们的付出得到了合理回报，从而激发动力，使他们愿意把私人时间贡献给社会。最后在多方推动及政府的大力支持下人工智能技术能够赋能医生，使得医生可以如虎添翼。

南昌大学第一附属医院纪委书记陈志平认为，在医改和分级诊疗大背景下，三甲医院的专家们能够更多地向基层医生提供远程会诊、远程诊断，从而形成了“基层检查、上级诊断、基层治疗”的模式。这对于患者来说，在本地不用奔波就能拿到上级专家的诊治方案，还能享受更高的本地医保报销，省时省力省钱还减少痛苦；对于本地医生来说，得到专家的帮助，就是一个学习并快速提升专业能力的过程；对于本地医院来说，留住了患者，增加了业务量；对于卫生管理部门来说，有助于完成大病不出县的分级诊疗目标。

北京大学信息科学技术学院教授王亦洲指出，人工智能医疗发展可以分成二步，第一步是信息整合，将信息进行采集、存储、交流，形成信息网推广到基层，帮助医院做健康的筛查和管理。第二步是数据科学专家和医疗专家的合作，将人工智能算法数据和医疗专家的知识结合起来促进人工智能医疗的发展。

未来人工智能将更好地辅助医疗诊断

复旦大学附属中山医院大数据人工智能中心办公室主任张纪阳指出，人工智能在大力推进的同时也一样面临风险，AI应用的可靠性不是一个算法、一个系统或者一个软件能解决的，需要一套流程化体系来保证准确性。目前人工智能只是辅助的应用阶段，它不能代替医生，也不能做一些决策，最终责任还是在医生，”医生跟系统是相互学习的，医生需要适应新的诊疗方式，AI也需要不断地学习提升自己的水平，再相互配合，更好的辅助医疗诊断。

深睿医疗联合创始人、CEO乔昕指出，目前人工智能在医疗领域的应用趋于成熟，数据、AI场景下的应用需求成为AI医疗发展的重要条件，其次从人工智能医疗产业实践出发，运用人工智能算法、云计算，大数据技术，结合互联网的连通优势，搭建高效传输，分级诊疗的工作平台，构建上下级医院融合驱动发展的框架， 让优质医疗资源真正下沉到基层医院，实现远程赋能。另外，随着AI医疗的不断落地应用，研究人员每天可以看到AI的应用成果反馈，不断积累完善，推动人工智能在医疗领域不断迈上新台阶，有效促进人工智能医疗产业的创新发展。

在张纪阳看来，人工智能是通向未来的捷径。临床医学与人工智能的深度融合是大势所趋，更是健康中国建设的主要路径，未来人工智能最大的作用是解决医生大量简单重复性的工作，提高医生的工作效率，让医生真正发挥他们的智慧和能力。人工智能与医疗这对搭档，将会颠覆今后的医疗环境，这值得所有人期待。