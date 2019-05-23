“浙产名药”会址落户武义 13个产品荣登首批“浙产名药”榜单

5月19日，“浙产名药”助力乡村振兴发展大会暨中医药养生文化节在武义县寿仙谷药业总部拉开帷幕。

近年来，浙江省中医药事业取得长足发展，基本形成中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化整体发展新格局，有力地提升了城乡居民的医疗、保健、养生水平。

2018年3月1日，浙江公布了新“浙八味”中药材培育品种名单，确定铁皮石斛、衢枳壳、乌药、三叶青、覆盆子、前胡、灵芝、西红花为新“浙八味”中药材培育品种。本次活动现场，首批”浙产名药”名单正式发布，13个产品斩获殊荣。

建设“医药强省”是浙江省经济社会发展的重大战略举措。目前“浙派中医”的发展已初见成效，基于浙江有着得天独厚的地理优势和产业发展优势，并已基本形成了以“浙八味”和“新浙八味”为代表的品种体系，尤其是灵芝及灵芝孢子粉、铁皮石斛的产业发展，浙江省不仅有着独立知识产权的灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵珍稀中药材品种。

俗称 “八山半水分半田”的武义，地形多样，谷地、坡地多，小气候环境丰富，境内野生中药材物种繁多，人工种植中药材历史悠久，是灵芝、铁皮石斛的原产地之一。进入新世纪后，随着 “生态发展、绿色崛起”主线的不断深入聚焦，武义已由普通的山区小县向中国温泉养生名城和长三角后花园华丽转身，有机农业领先全国。中药材产业成为武义县农业经济新增长点，初步形成了以灵芝、铁皮石斛、西红花、三叶青、宣莲、红豆杉、菊花、绞股蓝等“武八味”中药材种植基地、特色中药深加工产品为主导的中药大健康产业核心，并形成了以浙江寿仙谷医药股份公司为龙头，集优良品种选育、仿野生有机栽培、中药炮制、产品研发、智能制造、市场营销、临床应用、标准制定、三产融合的名贵珍稀药材等产业集群。

为进一步发展武义中医药事业，打响“养生武义”品牌，中国中药协会特批准将武义县确认为“浙产名药”产业发展大会永久地址，围绕“中华仙草、浙产名药、温泉名城、养生武义、品寿仙谷、结养生缘”主题，通过持续不断的高规格、高层次、高水平的学术活动，推进浙江省及武义县中医药事业发展，促进生态有机农业产业和乡村振兴，提高中医药防病治病、健康养生医疗服务水平，提升广大民众的健康科普知识，扩大“浙产名药”的知名度和影响力，努力推动浙江医药强省走在前列，为健康中国、健康浙江建设做出更多贡献。