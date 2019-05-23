英国政府发布声明称拟自2020年4月起禁用塑料吸管

英国政府22日表示，拟自2020年4月起禁用塑料吸管、搅拌棒和塑料棒棉签。

环境、食品与农村事务部在一份声明中说，绝大多数民众支持这一做法。塑料吸管、搅拌棒和塑料棒棉签“常常用起来不过数分钟，降解却需要数百年，最后进入我们的海洋，危害宝贵的海洋生物”。

环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫在声明中说：“因此，今天我采取行动，扭转塑料污染（的局势），确保留给子孙后代更好的环境。”

环境、食品与农村事务部估计，英国人每年使用约47亿根塑料吸管、3.16亿根塑料搅拌棒和18亿根塑料棒棉签。新禁令允许有医学需求者或残疾人士继续使用塑料棒棉签。医学和科研用途的塑料棒棉签也不在受禁之列。

英国政府自2015年10月起在大部分零售商店推行限塑令，对每个一次性塑料袋收费5便士（约合0.5元人民币）。按照戈夫说法，英国主要超市塑料袋消耗量比先前下降86%。

今年早些时候，英国政府曾经就是否自2022年4月起对可循环材料成分不足30%的塑料包装征税，公开征求意见。 本版稿件文图均据新华社