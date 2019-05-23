41万例患者研究发现：患2型糖尿病，得癌风险高！

2型糖尿病可能导致多种癌症的患病风险升高，在男性中涉及11种癌症，女性则多达13种。这是上海交通大学医学院等机构科研人员新近对上海医联数据库中的信息进行分析后得出的结论。相关研究论文日前刊登在最新一期《糖尿病杂志》上。

该研究截图

上海交通大学医学院宁光院士、上海瑞金医院内分泌科主任王卫庆、上海市内分泌与代谢病研究所研究员崔斌博士等科研人员基于上海申康医联数据库，从2013年7月至2016年12月，共纳入410191例2型糖尿病患者(年龄20-99岁)，随访至2017年12月。

结果发现，研究过程中共确诊8485例新发癌症。与普通人群中的男性和女性相比，患有糖尿病的男性和女性患癌症的风险分别高出34%和62%。

研究显示，2型糖尿病患者的总体癌症和某些特定癌症部位的风险显著增加。专家建议在临床实践中建立2型糖尿病患者的癌症特异性定期筛查和预防护理策略是必要的。

在男性中，风险最高的为前列腺癌：有糖尿病的受试者患前列腺癌的风险高出86%。糖尿病还可能使男性患白血病、皮肤癌、甲状腺癌、淋巴瘤、肾癌、肝癌、胰腺癌、肺癌、结直肠癌和胃癌的风险升高。

在女性中，风险最高的为鼻咽癌：有糖尿病的受试者患鼻咽癌的风险高出两倍以上。糖尿病还可能使女性患肝癌、食管癌、甲状腺癌、肺癌、胰腺癌、淋巴瘤、子宫癌、结直肠癌、白血病、乳腺癌、宫颈癌和胃癌的风险升高。

糖尿病是全球主要公共卫生问题之一，2014年全球成人中患病率为8.5%，约4.22亿人。2010年，宁光团队与国家疾病预防与控制中心慢病中心合作开展的中国慢病监测糖尿病专题调查报告显示，在中国，18岁以上成年人糖尿病患病率为11.6%，糖尿病高风险人群(即糖尿病前期人群)率为50.1%。

王卫庆主任告诉健康时报记者，糖尿病高风险人群以及糖尿病前期的人群，应通过生活方式干预，包括饮食、运动，来降低糖尿病的发生率。

北京天坛医院内分泌科副主任医师方红娟认为，2型糖尿病患者是癌症的高发人群，可能因为2型糖尿病患者中，多数体型肥胖，生活方式不好，喜食高糖高脂食物，久坐不运动，可能会导致胃肠道肿瘤高发。脂肪细胞让人体分泌过多的雌激素、睾酮，易引发女性的卵巢癌和男性的前列腺癌。同时多余的脂肪会增加炎症反应，诱发氧化应激，也是肿瘤发生的重要因素。

此外，2型糖尿病患者往往存在高胰岛素血症，体内过量的胰岛素促使肝脏或者胰腺等器官的癌细胞生长。且糖尿病患者的血糖和游离脂肪酸水平升高，这些恰好是肿瘤细胞的“营养来源”。方红娟说道。

方红娟提醒，预防糖尿病，控制体重是关键。2型糖尿病患者早期往往表现为胰岛素抵抗，胰岛素分泌障碍。控制体重可恢复健康的胰岛素生产和分泌、降低胰岛素抵抗、避免进入糖尿病阶段或让不可逆转和治愈的糖尿病好起来。

此外，压力大容易患糖尿病。现代社会普遍压力大，负面情绪潜移默化的影响人们身体里内分泌系统。且大部分人喜欢用食物和喝酒排遣压力，吃甜食、抽烟酗酒，这些不良习惯都是糖尿病的风险因素。通过心理疏导降低精神压力和不良情绪，对预防糖尿病是很有必要的。 (健康时报网端部记者 孔天骄)