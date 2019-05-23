关注营养改善 给老年人多些“营养关爱”

在推进健康养老的进程中，老年人营养健康是绕不开的话题，需要个体、政府、社会各方形成合力。

老年人的健康焦虑

辽宁省沈阳市的马阿姨今年74岁，血脂异常高，尤其是甘油三酯，最高能到12毫摩尔/升，远远超出了正常范围，这样的状态已持续20余年。

马阿姨说，她经常头晕，总想睡觉，医生建议住院治疗，但她并不想住院。正好有邻居在卖保健食品，于是她决定试一试。可是，服用一段时间并没有效果，而且每盒800元的口服液让她“心疼”。最后，马阿姨听从了医生的建议，服用降脂药来降血脂，加上平时多吃蔬菜水果，现在甘油三酯降到2毫摩尔/升。

“老年人对保健品趋之若鹜，是因为有消除病痛方面的需求，存在健康焦虑，商家瞄准了这一点。”中国疾病预防控制中心营养与健康所老年与临床营养室研究员张坚教授说，老年人最大的特征就是带病生存，而且常常不止患有一种慢性病。60岁以上老年人将近一半患有高血压，20%～30%的老年人患有糖尿病。由于缺少足够的健康常识，他们一方面寄希望于“神药”；另一方面把食物的功效“神化”。“而食物的基本作用是提供营养，维持生命。对于老年人来说，很多食物确实有调节生理功能的作用，但不能夸大功效。食物并非药品，最基本的作用是提供营养。”

“对于保健品，应该采取科学的态度。”中国老年医学学会营养与食品安全分会会长、四川大学华西医院临床营养科主任胡雯提醒，“平衡膳食才是合理营养的根本，保健食品只能作为合理营养的补充。需要注意的是，不要同时食用具有相同功能的保健品，保健品更不能代替药物。”

营养不良依然存在

尽管居民生活水平日益提高，饮食结构逐渐丰富，但从数据来看，老年人的营养不良情况依然存在。

贫血率是反映机体营养不良的重要指标。中国居民营养与健康状况监测报告显示，60岁以上老人贫血率为12.6%，城乡接近；75岁以上老人的贫血率达到17%，农村地区的高龄老人贫血率接近20%。从食物来源上看，老年人食物摄入量并不理想，80%～90%的老年人微量营养素摄入不够，比如钙、锌、维生素等，超过一半老年人的优质蛋白摄入不足。

胡雯介绍，老年人器官功能出现不同程度的衰退，如消化吸收能力下降、心脑功能衰退等。这些变化可以明显影响老年人摄入、消化、吸收食物的能力，使其容易出现营养不良、贫血、骨质疏松和肌肉衰减等问题，并增加慢性病的发生风险。

“中国有句老话‘千金难买老来瘦’，许多老人认为瘦才是健康的体型，担心肥胖会增加高血压、糖尿病等慢性病的风险。这是老年人存在的健康认识误区之一。”胡雯说，随着年龄增加，老年人的肌肉组织不断减少，可能发生肌肉衰减综合征，活动能力、食欲和进食量都会受到影响，同时伴随抵抗力下降、感染风险增加等，如果遇到疾病难以恢复。

《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查》显示，我国失能、半失能老年人口大致有4063万，占老年人口18.3%。“一旦失能，不能外出活动，如果吃不好，不仅对疾病不利，更对心理造成影响。”中国营养学会理事长杨月欣表示，“老年人养护关照、疾病治疗中的膳食营养应引起更多重视”。

创造良好的营养氛围

胡雯建议，老年人膳食应注重食物多样化，保证摄入量充足。比如，每天至少摄入12种以上的食物，确保优质蛋白质来源如鸡蛋、乳制品、瘦肉、大豆及其制品的摄入。增加天然调料，如糖、葱、姜、花椒、醋等，刺激食欲，减少食盐用量以避免高血压等慢病加重。通过将食物切碎、煮软一些，解决老年人吞咽障碍问题。每天少量多餐，饮用足量水。同时，保持适量的有氧和抗阻力运动，预防老年肌肉衰减。

对于机构而言，胡雯建议，依托基层医疗卫生机构，为居家养老人群提供膳食指导和咨询；医院、社区食堂、医养结合机构、养老机构为老年人群提供规范的营养配餐；相关机构开发适合老年人群营养健康需求的食品产品；营养工作人员对低体重高龄老人进行营养干预；逐步将老年人群营养健康状况纳入居民健康档案，将营养工作纳入家庭保健服务中。

看到这些年食品加工企业的转变，低糖或者无糖饮料摆上市面，食品产品中的钠含量持续降低，张坚认为“这是一个好苗头”。张坚说，企业应与学术机构、专家合作，将健康营养考虑在内。此外，国家也应该出台相关法律和管理条例来引导企业进行降糖、减盐等。（记者 杨金伟）