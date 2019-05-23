2018年度
中国“互联网+医疗健康”优秀案例正式揭晓
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为贯彻落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》文件精神，总结归纳医疗健康行业创新典范，助力健康中国建设，人民日报全国党媒信息公共平台、健康时报社联合腾讯公司，发起2018年度中国“互联网+医疗健康”优秀案例征集活动。经过评委初审、网络投票、线下评审会等环节层层选拔，十大智慧便民类和十大科技创新类优秀案例正式揭晓。
十大智慧便民医疗健康服务案例
案例名称 申报单位
基于电子健康卡创建数字健康服务厦门模式 厦门市卫生健康委员会
眼病人工智能门诊及社区筛查 中山大学中山眼科中心
线上线下一体化医药新零售模式 叮当快药科技集团有限公司
微信医保支付示范医院的智慧化建设 深圳市人民医院
“互联网+医疗健康”远程会诊 甘肃省人民医院
分级诊疗背景下二线城市三甲医院的智慧诊疗 山西省人民医院
郑州市社保卡“就医一卡通 医保线上行” 郑州市人力资源和社会保障局
甘肃依托信息化助推健康扶贫工作有效开展 甘肃省卫生健康委员会
智慧门诊——创新互联网全流程便民就医实践 南方医科大学南方医院、东华医为科技有限公司
漳州市统一健康门户打造精细化智慧便民服务 漳州市卫生健康委员会
十大科技助力医疗健康创新案例
案例名称 申报单位
AI辅助临床结肠镜下结肠息肉实时检出系统 上海长海医院
肿瘤专科AI精准智慧医疗服务助手 复旦大学附属肿瘤医院
互联互通远程医疗云平台 广东省妇幼保健院
爱肺计划——广东省肺癌筛查平台的建立与研发 广州医科大学附属第一医院
帕金森病运动功能智能评估 复旦大学附属华山医院
互联网+精准、个性化验配新模式 明灏科技（北京）有限公司、首都医科大学附属北京同仁医院
AI赋能，打造新型医疗智慧城市 宜昌市卫生健康委员会、宜昌市疾病预防控制中心
互联网助力医疗健康创新的邵医实践 浙江大学医学院附属邵逸夫医院
科技创新助力就医全流程，打造智慧医院 中国人民解放军总医院海南医院
德清模式——医学人工智能应用助力县域医共体建设 德清县卫生健康局
《 人民日报 》（ 2019年05月23日 12 版）
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