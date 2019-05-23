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2018年度

中国“互联网+医疗健康”优秀案例正式揭晓

2019年05月23日08:38 来源：人民网－人民日报

 

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》文件精神，总结归纳医疗健康行业创新典范，助力健康中国建设，人民日报全国党媒信息公共平台、健康时报社联合腾讯公司，发起2018年度中国“互联网+医疗健康”优秀案例征集活动。经过评委初审、网络投票、线下评审会等环节层层选拔，十大智慧便民类和十大科技创新类优秀案例正式揭晓。

十大智慧便民医疗健康服务案例

案例名称  申报单位

基于电子健康卡创建数字健康服务厦门模式  厦门市卫生健康委员会 

眼病人工智能门诊及社区筛查  中山大学中山眼科中心 

线上线下一体化医药新零售模式  叮当快药科技集团有限公司 

微信医保支付示范医院的智慧化建设  深圳市人民医院 

“互联网+医疗健康”远程会诊  甘肃省人民医院 

分级诊疗背景下二线城市三甲医院的智慧诊疗  山西省人民医院 

郑州市社保卡“就医一卡通  医保线上行”  郑州市人力资源和社会保障局 

甘肃依托信息化助推健康扶贫工作有效开展  甘肃省卫生健康委员会 

智慧门诊——创新互联网全流程便民就医实践  南方医科大学南方医院、东华医为科技有限公司 

漳州市统一健康门户打造精细化智慧便民服务  漳州市卫生健康委员会 

十大科技助力医疗健康创新案例

案例名称  申报单位 

AI辅助临床结肠镜下结肠息肉实时检出系统  上海长海医院 

肿瘤专科AI精准智慧医疗服务助手  复旦大学附属肿瘤医院 

互联互通远程医疗云平台  广东省妇幼保健院 

爱肺计划——广东省肺癌筛查平台的建立与研发  广州医科大学附属第一医院 

帕金森病运动功能智能评估  复旦大学附属华山医院 

互联网+精准、个性化验配新模式  明灏科技（北京）有限公司、首都医科大学附属北京同仁医院 

AI赋能，打造新型医疗智慧城市  宜昌市卫生健康委员会、宜昌市疾病预防控制中心 

互联网助力医疗健康创新的邵医实践  浙江大学医学院附属邵逸夫医院 

科技创新助力就医全流程，打造智慧医院  中国人民解放军总医院海南医院 

德清模式——医学人工智能应用助力县域医共体建设  德清县卫生健康局

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 12 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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