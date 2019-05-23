九旬老人脑部长“巨型”动脉瘤 医生拆除“不定时炸弹”

近日，吉林省长春市一位92岁的老人脑部长出瘤体达到8mm×6mm大小的动脉瘤，送医后医生通过手术为其拆除了随时可能“引爆”的“不定时炸弹”。

患病老人李琳(化名)出生于1927年。约一个月前，她无明显诱因出现一次性眼前黑蒙，半小时后缓解。家属送医后发现，老人左侧大脑患动脉瘤，并有部分脑血管闭塞。

由于老人年过九旬，手术风险系数很高，但如不进行手术，病情势必会持续发展，一旦动脉瘤破裂将造成大面积脑出血危及生命。于是，一家人决定带老人来到医院就诊。

经检查发现，老人脑动脉瘤大小为8mm×6mm。“这么大的瘤体在临床工作中也属罕见。”吉林省神经精神病医院神经外科主任李宏宇说。

据介绍，医生先对老人的身体进行全面检查，并评估老人的身体状况，才决定采用脑动脉瘤介入栓塞手术进行治疗。

通俗地讲，动脉瘤介入栓塞治疗就是将介入导丝填充进血管瘤内，让血液不再经过动脉瘤，从而让这个大脑内部的“炸弹”不会因血压“引爆”。

“5mm是动脉瘤最大观察范围，它已经超过最大观察范围，随时可能会爆裂，导致患者脑内大量出血死亡。”李宏宇说，老人各脏器功能都不理想，手术的风险性和难度比较大。

据介绍，医生将介入导丝从老人的腿部动脉一点点推入到老人脑内的动脉瘤病灶处，紧接着填入导丝封住动脉瘤。

据了解，整个手术全程耗时超过2小时。目前，老人恢复状况良好。(郭佳 刘志卓)