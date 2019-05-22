正视围绕心脏支架的质疑

连日来，“苏州大学附属第一医院博士生举报导师杨向军乱装支架并收回扣”一事持续引发关注。虽然案件正在调查中，但抛开个案，仍有必要关注心脏支架问题，因为这个问题舆论早有关注，相关质疑也从未消散。

据《中国心血管病报告2018》，目前心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的首位，其中农村达45.5%，城市为43.16%。心血管病作为威胁居民健康的“头号杀手”，死亡率仍在不断上升。由于不需开胸，手术时间较短，术后恢复快，心脏支架手术成为当前中国治疗心血管病最流行的疗法。经过十几年高速发展，心脏支架手术在我国已普及到县医院层面。据统计，2009年至今，我国心脏支架手术治疗例数逐年增加，现在仅次于美国。而心脏支架，这种直径只有两三毫米，长度不过几厘米的空心不锈钢圆柱体，单个价格往往在万元以上，在挽救无数生命的同时，也引发了无数舆论纷争。

“一台手术可创收10万元”“心脏支架在国外最多做三个，国内却要做十个”“心脏支架医生个个身家千万？一个商人眼中的部分介入专家”……近年来，屡屡出现的质疑心脏支架的报道不断牵动人们敏感的神经。围绕心脏支架，舆论的质疑主要集中在三个方面：一是有没有被“过度使用”？二是利润究竟有多大？三是“暴利”到底去了哪里？

从医学上看，置入心脏支架一定需要掌握好指征，如果对不需要支架的患者也置入，就属于不恰当使用或过度使用甚至滥用了。我国心脏支架手术在过去10多年急剧增长，但仍然存在总体治疗不足的问题。据统计，发达国家每百万人口介入治疗病例数为1000至2000例，我国仅为200多例，特别是ST段抬高型心肌梗死患者，仅有5%接受介入治疗，说明整体接受治疗比例并不高。但也要看到，在一些中部地区和基层医院，这种风险更小、更“微创”的支架手术，更受医生和患者的青睐，确实存在一些病例适应症掌握不严格、支架置入不合理的情况，从而导致心脏支架手术在某些医院被过度使用甚至滥用。

多家媒体曾调查发现，医用耗材的溢价通常是5倍，而心脏支架的溢价程度最高峰能达到出厂价的8至9倍。也就是说，通常出厂价几千元的心脏支架，到达患者手里已经变成了1万至2万元。这其中，除了生产成本、研发费用、厂家利润，以及医院的加成和手术费用，加价主要发生在流通环节。据了解，一个心脏支架从生产企业生产出来到消费者手中，要经过独家代理商、省级经销商或是地市的次区域各级经销商、医院等多个环节，每个环节加价都在两成左右，环节越多价格越高。从中不难看出，小小的心脏支架牵涉多少人的利益，又有多少人靠它吃饭、从中获利。这也是其价格居高不下以及被过度使用的一个重要原因。

杨向军是否乱装支架并收回扣，目前还不能确定，但确实有一些不规范的医院和医生这么干，故意多放支架，从中获取灰色收入。有医药代理商曾接受媒体采访时爆料：“医生做一个心脏支架手术至少有10%至15%的回扣。保守估计，一个心脏支架给医生的提成在2000元左右。”而从中国裁判文书网上，也可以看到医院和医生因为收取回扣被判刑的案件不在少数。也就在近日，海南某基层卫生院医生实名举报，包括他自己在内，该院很多医生存在收受回扣的情况，卫生院管理层却对此视而不见，甚至有可能也参与其中。

这些是不是医疗潜规则？公众需要一个明确答案，医疗行业也需要正视质疑。