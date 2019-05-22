练瑜伽竟致腰椎骨折  成年人锻炼勿忘护腰

都说练瑜伽比较温和，练了身材好，连体态气质都变美了，可是，有两位女士却在练习了几个月之后，腰痛难忍入院检查，一查吓了一跳——腰椎骨折、腰椎间盘膨出。

近日，南方医科大学第三附属医院脊柱外科门诊两个小时内连续收治了两名40岁左右的女士，均为腰痛而来。医生询问病史发现，这两位女士都是从近几个月开始学习瑜伽。进一步的检查显示，她们都是腰背部受伤，导致腰椎骨折、腰椎间盘膨出。

接连接诊两位 腰部损伤病人

40岁的李女士就诊时，跟南医三院脊柱外科陈克冰副主任医师描述说，自己三个月前开始接触瑜伽，听朋友说练瑜伽能增加身体的柔韧性，让形体更美，所以就去报了瑜伽班，几天前去训练时，教练教自己倒立的动作，感觉当时摔了一下，腰就开始不舒服。陈克冰为患者做了X片检查，发现患者腰2椎体骨折。

一个小时后，42岁的方女士也找到陈克冰就诊，说自己腰痛，也说几个月前开始练瑜伽，最近几天感觉腰酸背痛，特别是腰部疼痛明显。磁共振检查显示，方女士腰4/5椎间盘膨出，背部软组织损伤。

好在两位女士的病情都不是太严重，医生让她们通过保守治疗来缓解症状。

成年人不要贸然

挑战高难度动作

陈克冰说，门诊中遇到锻炼不当导致脊柱受损的患者不少，特别是一些从没接受过专业运动训练的成年人，突然去参加专项锻炼，很容易出问题。很多女性将瑜伽视为一种温和的运动，认为不会损伤身体，不管自己年龄大小、身体素质如何，盲目跟风报班学习。其实，瑜伽不少动作都存在脊柱损伤的风险，例如将腰部后弯、前倾及扭动、倒立等，可造成脊椎严重弯曲，挑战高难度动作时，脊柱受伤的几率最大。

久坐人群锻炼

注意护腰三原则

陈克冰提醒，对成年人而言，稳定性、协调性以及顺应性是锻炼注重的三个方面，特别对于久坐的白领、开车时间较长的司机以及一些长久固定一个姿势工作的人群，对腰部、颈部的不良作用较大，日积月累，脊柱功能退化严重，做一些锻炼肌肉力量、增加肌肉收缩性、帮助改善腰颈部整体协调性的运动是有益的。

瑜伽运动可提高肌肉、股腱及韧带的力量，但目前市面上的瑜伽班动作花样特别多，让人眼花缭乱，一些锻炼者为了追求高难度动作，很容易导致肩颈及腰椎等慢性疼痛。瑜伽爱好者受伤部位集中在腰、颈及腿部，以拉伤韧带最为常见，大部分人都是因为过度追求动作难度和完美所致，而一些原本有腰椎病的人，在练习瑜伽后也会导致病情加重。

医生建议，学习瑜伽应选择正规专业的机构，并认准有相关资质的教练指导自己锻炼，不要盲目追求剧烈、难度高的动作，锻炼时一定要量力而行，若有不适请及时就医。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）