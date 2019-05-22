治疗银屑病不要轻信“秘方”

银屑病，俗称“牛皮癣”，是一种易复发的慢性炎症性皮肤病。记者从“中国银屑病诊疗指南”巡讲现场了解到，据估算，中国当前至少有1000万银屑病患者。专家提醒，有些广告宣称可以治愈银屑病，千万不要盲目轻信。银屑病虽不能治愈，但通过正规安全个性化的规范治疗可以控制和稳定病情，越来越多生物制剂的上市，也为患者提供了更多选择。

中国至少

有1000万银屑病患者

银屑病可发生于任何年龄段，没有明显的性别差异。不过，20~30岁的青壮年更易被银屑病盯上。

2008年一项中国六省市银屑病流行病学调查显示，六个城市的患病率为0.47％，以此推算中国约有600万以上银屑病患者。同济大学附属第十人民医院皮肤科主任、同济大学医学院银屑病研究所所长史玉玲教授介绍，中华医学会皮肤病学分会银屑病专业委员会专家一致认为，随着发病率逐渐提升，估计中国当前至少有1000万银屑病患者。

“银屑病已经像湿疹、荨麻疹那样成为一种很常见的皮肤病。”史玉玲说，感染是银屑病最常见的诱因。此外，饮酒、吸烟、药物和精神因素都可诱发银屑病。

不信指南信游医？

当心伤肝！

“银屑病是让医生和患者都很头大的一种皮肤病。”谈及银屑病的治疗，广州医科大学皮肤病研究所所长、广州市皮肤病防治所首席特聘专家张锡宝教授坦言，当前银屑病并无根治方法，其治疗目的以控制症状、改善患者生活质量为主。

局部治疗、物理治疗、系统治疗……众多治疗方法到底该如何选择？张锡宝介绍，根据中国银屑病治疗指南（2018简版），银屑病的治疗应根据患者的具体情况进行正规安全个体化的治疗，轻度以外用治疗为主，中重度可使用系统治疗，对传统系统性药物治疗效果欠佳的患者可适当选择靶向生物制剂治疗。

不少银屑病患者苦苦寻找可以将其根治的方法，甚至盲目相信江湖游医口中所谓祖传秘方。“一定不要轻信游医，不能听信一时治愈的不切实际的想法。”史玉玲指出，乱用药、盲目听信广告是银屑病很常见的治疗误区，如此并不能治愈银屑病，反而可能会损害到身体健康。

根据史玉玲的临床观察，她接触的患者中有将近一半之前曾进行过不正规的治疗。“银屑病本身不会致命，但是如果治疗不当，引起的毒副作用可能致命。有些患者听说某地可以治好银屑病就去了，根本不考虑毒副作用，来到医院时肝功能已经一塌糊涂。”

皮损面积大于10％

可考虑使用生物制剂

近年来，越来越多的生物制剂的上市为银屑病患者提供了更多选择。哪些患者可以使用？疗效真的那么好吗？

史玉玲介绍，在银屑病治疗方面，生物制剂的适应症主要是皮损面积大于10％的中重度银屑病患者，“皮损面积大于10％的银屑病患者仅仅使用外用药物很难解决问题，我们建议进行系统治疗。传统系统疗效不佳时，可以考虑使用生物制剂，特别是年轻患者，一开始就可使用生物制剂。”

不过，并不是所有需要使用生物制剂的银屑病患者都能使用生物制剂。由于费用比较贵等原因，当前生物制剂在银屑病临床治疗的使用率并不高。据了解，使用生物制剂一年费用约需5~8万元。

史玉玲提醒，安全合理使用生物制剂也尤为重要。在使用生物制剂之前，感染、结核和肝炎患者的筛查非常重要，使用过程中也要进行定期随访，排除肝炎、结核等感染疾病。

“这么多好药，患者愿不愿意用也是一个问题。”中山大学孙逸仙纪念医院皮肤科主任医师曾凡钦教授指出，患者的依从性是银屑病治疗的主要挑战，也是全球共同面临的问题。

银屑病不仅仅是一种皮肤病，更是一种系统性疾病。由于病程较长，银屑病需要进行长期疾病管理，很多患者会因此伴有不同程度的负面情绪，这也同时在一定程度上影响病情。曾凡钦认为，可以通过患者教育、医患沟通、个体化的有效治疗提高银屑病患者的依从性。（全媒体记者王婧 通讯员罗婷、杨上上）