切除胆囊会让人“没胆”？偏见！

切除胆囊会让人从此没有胆量吗？还真的有人得了胆囊结石、胆囊炎后，即使炎症很重了，还坚决不做胆囊切除手术。南方医科大学第三附属医院普通外科副主任医师韩鲁浙提醒，假如因为胆结石导致急性梗阻性化脓性胆管炎、急性胰腺炎，你失去的可能是生命。

惧怕切胆囊

差点危及生命

77岁的潘婆婆多年前就得了胆囊结石，虽然时不时有胆囊炎发作导致上腹疼痛，但是因为惧怕手术切除胆囊后没有胆量，所以每次都是吃点“利胆药、胃药”对付。两天前，潘婆婆又出现腹痛、发热，最后实在扛不住了，才告知家人住进了南医三院，查CT后提示胆囊结石并胆囊炎，胆总管明显扩张。这时潘婆婆已经出现了心率加快、血压降低等休克症状，考虑已经发生了急性梗阻性化脓性胆管炎。韩鲁浙为潘婆婆做了急诊手术，切除胆囊，取出胆总管的结石，解除胆管梗阻，手术时因为潘婆婆血压过低，一直靠药物维持血压，非常危险，术后潘婆婆被立刻送入ICU进行后续抢救，一周后才病情稳定被转到普通病房。

在韩鲁浙遇到的病人中，像潘婆婆这样害怕切除胆囊的患者还不是孤例。56岁的梁先生上腹疼痛一个多月，也以为是胃痛，自购药物服用，感觉症状有所缓解，一周前病情加重，上腹疼痛、恶心、呕吐多次，被送往当地医院消化科，后上腹CT显示，梁先生胆总管多发结石，胆囊多发结石且伴有慢性胆囊炎，被转入南医三院普通外科。入院后，梁先生又被查出合并了胆源性胰腺炎，医生在为其做了胆囊切除+胆总管切开取石手术后，胰腺炎也好转了。

胆结石若无症状

可以暂时不处理

两位患者差点丧命，都是小小胆结石惹的祸。发现胆结石是否都必须切除胆囊呢？

韩鲁浙说，胆结石若无症状，可以暂时不处理，但是患者要记住，一旦有身体不适就一定要到医院就诊，并告知医生自己有胆结石，这可以帮助医生尽快确诊疾病。若胆结石引发了急、慢性胆囊炎等症状，还是建议患者尽早择期切除胆囊。很多人胆囊炎症状表现为腹痛，患者就误以为是胃病，买一些胃药服用了事，耽误了胆结石的治疗。还有一些患者明知道是胆结石导致的不适，还是执意进行内科保守治疗，很容易导致一些严重的并发症。

临床中，胆囊结石常并发急性胆囊炎，严重者能发生胆囊积脓、坏死和穿孔，可危及生命，从胆囊颈管脱出的结石如果阻塞胆管，还有可能发生急性梗阻性化脓性胆管炎和急性胰腺炎，此两种并发症的病死率高达50％以上。

切除胆囊

不会明显影响消化功能

很多胆结石患者拒绝胆囊切除手术，觉得胆囊是人体的一部分，有储存和浓缩胆汁的作用，切除后消化功能会受影响。韩鲁浙介绍，其实，一个长有结石的胆囊，往往已失去了储存、浓缩和排泄胆汁的功能，保存一个有病的胆囊就相当于保存一个病灶。实际上胆囊切除前，相当多的情况是胆汁已直接经胆总管流入十二指肠，因此，在胆囊切除前后胆汁的流向是一样的。而且，人的神经系统有很强的适应能力，在胆囊切除后经过一段时间的调节，肝细胞会在餐后人体需要胆汁时，增加胆汁分泌。因此， 切除胆囊后不会明显影响消化功能。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）