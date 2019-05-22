白云山营收增长，金戈帮了大忙

白云山（600332，SH）近期交出的亮眼成绩单，不仅让股民们欢呼雀跃，更让人们对国内抗ED药物市场再添无限希望。在上一财年，白云山营收与利润齐飞的背后，金戈功不可没。

图片来源：白云山2018年度报告

金戈势如破竹

目前的抗ED药物市场，可谓中外聚集，百家争鸣。除了辉瑞、礼来、拜耳三大外资公司，以金戈为首的本土药企也已暂露头角。作为一款适用于治疗勃起功能障碍（ED，俗称“阳痿”）的化药，金戈在2014年推出后，便打破了外资药企在中国抗ED药市场的垄断，展现出惊人的吸金能力，销量一路猛涨，势头令同行艳羡不已。

“对于大多数患者而言，50mg是比较推荐的剂量。美国FDA和中国CFDA审定的说明书也规定‘对大多数患者，推荐剂量为50毫克’”金戈研发总负责人朱少璇此前介绍，“根据不同的患者有着不同的药效和耐受性，剂量可以酌情增加至100mg（最大推荐剂量），或者降低至25mg。”

为此，金戈在药品剂量的设计上也“实力圈粉”，2014年上市始即首推50毫克剂量，2017年在50毫克的基础上，新增了25和100毫克两种剂量规格。相比起原研药以100mg作为主推规格,金戈推出的50mg主流规格显得更为实用，在定价上也更加实惠。25mg1粒装的金戈仅定价28元， 50mg 1粒装售价48元，大包装单粒价格更低。

在广州白云山医药销售有限公司党委书记、董事长裴泽建看来，金戈发展前途一片光明。“目前消费者对疾病的认知度也越来越高。这不是一个什么隐私，这是一个病，不应该等，而应该积极治疗。同时，很多年轻人为了追求更高质量的生活，也会把此类产品当作情趣品，市场前景一片光明。”

抗ED药物市场一片蓝海，入局者不断

金戈超高销量的实现，与热火朝天的市场密不可分。据常山药业去年5月发布的公告显示，目前中国勃起功能障碍患者人数约为1.4亿人。东方证券此前的一份研报也验证，中国20~70岁男性中勃起功能障碍（ED）患病率约为26%。《中国六大终端用药市场蓝皮书》认为，中国抗ED药市场已超过了百亿元规模，年平均增长率约为28.80%。大量上市公司也开始将目光瞄准ED市场。2月1日，长春海悦他达拉非片已经首仿获批上市。

然而，消费者教育缺失，人们对ED缺乏正确认识等问题也在桎梏行业发展。由于缺乏对ED的正确认识， ED患者普遍存在就诊率较低的情况，从而得不到及时的诊断及用药。

“其实，生理功能障碍并不可怕，它与普通疾病一样，及时而有力的回击才是解决问题的最好方式。如果不正面应对，将会严重影响患者的生活质量和家庭幸福。”北京大学第三医院男科主任姜辉曾表示。

为此，学界与业界也在不断加强科普，教育市场。裴泽建也透露，金戈将在全球范围内进行巡展，并计划成立粤港澳大湾区男性健康研究院，与国际顶级学术机构合作，在全球招募ED患者，开展ED治疗药物的深度研究。据了解，金戈为传播抗ED正能量，进行了大量科普宣传，自2015年起开展“男性健康中国行”和男科医生成才计划等公益活动，向社会大众、药店店员宣传男性健康知识，做了大量的消费者和市场教育工作，为整个抗ED市场的成长出力不少。

据悉，白云山制药总厂还在加速推进他达拉非等男科用药的研究，未来有望形成男科用药产品群。

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