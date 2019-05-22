智慧医疗让患者诊后购药更便捷

很多需要长期服药调药、定期复诊的患者，由于缺乏专业人员指导、自我管理能力不足、去医院开药太麻烦、挂不到号等因素，出现了自行停药、不能及时复诊等问题。记者日前从北京大学人民医院（简称“北大人民医院”）获悉，为更好地实现“诊后有人管”，给患者提供更多便利，从而提升患者获得感，北大人民医院在全国率先实现医院“智慧服务诊后管理体系”建设，通过提供便捷、安全、可及的智慧化服务，改善患者“因药就医”的问题，提升患者诊后医疗服务水平。

患者诊后管理存在诸多不便

当前，虽然智慧服务已优化了患者诊前、诊中的医疗流程，但患者诊后管理还存在诸多不便。

随着国家分级诊疗、急慢分治以及改善医疗服务工作的推进，常见病、慢性病以及肿瘤等需要长期随访和治疗指导的患者的复诊问题日渐突出，特别是在就医购药中，很多人存在“因药就医”的问题，不仅给患者造成麻烦，还会对有限的医疗资源造成浪费。因此，面诊购药、复诊续方、诊后服务等临床便捷性需求逐步突显。

据了解，2017年，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》指出，采取多种形式推进医药分开，禁止医院限制处方外流，患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药。2018年，国务院办公厅发布《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》，从医疗、药品供应保障、医保结算、医学教育、人工智能应用等方面推动互联网与医疗健康服务相融合。2019年，国家卫健委发布了《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》文件。在“互联网+健康”不断深入的背景下，利用互联网和大数据技术推动医院信息化进程，满足患者的医疗需求，是当下医疗体制改革的重要课题，其中在诊后服务方面，处方外延、复诊管理、诊后随访等项目建设，已成为智慧服务分级评估的重要加分项。

智慧化诊后服务体系亟待建设

“就目前阶段而言，智慧医疗的发展优化了诊前、诊中的医疗服务质量，提升了患者就医舒适感，但诊后管理方面也需要进行智慧服务的探索和创新。”北京大学人民医院副院长张俊指出，建设智慧化的患者诊后复诊、随访服务体系是当务之急。

张俊介绍，北大人民医院以问题和需求为导向，通过医疗信息化升级，打造新型便捷而高效的智慧服务诊后管理体系，这也是全国首个三甲医院“智慧服务诊后管理体系”。此举不但解决了患者“因药就医”的难题，还弥补了医院诊后管理建设的不足，提升了医院运营管理效率和医疗服务水平。通过易复诊第三方处方共享平台，医院实现了医疗机构处方信息和药店零售消费信息的互联互通、实时共享，实现了就医患者处方在线流转、就近取药、网订店取、网订店送的“用药便捷化”和“复诊便捷化”服务模式。

依托智慧服务“诊后管理”新平台，患者可以选择门诊或线上复诊。医生根据患者的复诊情况及用药需求，开出外延处方经提交至医院药师审核，审核通过后上传至“处方信息共享平台”，平台将处方信息以短信的形式推送给患者，患者可自主选择到任何一家平台药店完成线下购药或选择药品配送到家，轻松完成复诊和购药环节。第三方处方共享平台直接连接医院信息管理系统，同时可向医保等相关政府部门开放，实现有效监管。目前，医院诊后管理体系已接入40多家具备承接医院处方能力的专业药店，未来还将有更多合规的专业药店入驻，满足患者便捷取药需求。医院的多个科室在平台上线运营几个月以来，已实现了部分复诊疾病和慢性病用药处方的有序外延，患者自主选择到店购药或送药上门等服务，大大缩减了就医取药的时间，提升了患者就医过程的便捷性和获得感。

让医院服务回归医疗本质

北大人民医院智慧服务诊后管理的实现，将延长医疗服务半径，有效缓解医院门诊压力，释放优质医疗资源，帮助医院执业药师从烦琐的机械工作中解放出来，参与到更多临床用药指导和处方合理用药的前置审核中，从而提升患者用药的合理性和准确性，同时也丰富了临床医生诊疗方案，为患者提供最新的合理的药物治疗方案，医院的社会效益得以放大。

如今，“智慧服务诊后管理体系”的成效已经初步显现。张俊表示，平台自上线运营至今，为患者带来极大的便捷性，提升了患者就医体验，受到患者的广泛认可和好评。作为落实国家公立医院改革的探索与引领者，北京大学人民医院秉承为患者服务的医学人文理念，打造创新服务模式，通过信息化技术和智慧化服务实现患者的全诊疗周期管理，提高服务效率，提升医疗质量和安全。同时，“智慧服务诊后管理体系”的搭建，实现了临床随访数据的信息化留存和积累，也有利于医院进一步夯实医院学科建设与各临床科研的推进。

张俊说，通过北大人民医院“智慧服务诊后管理体系”所带来的示范作用，未来将会有更多医院探索医疗服务与智慧化应用的结合，逐渐形成诊前、诊中、诊后的患者全程疾病管理，进一步改善医疗服务，推进医院内涵建设，为患者带来便捷化的就医体验，从而推进医疗服务走向可持续发展的高质量之路。（本报记者 田雅婷）