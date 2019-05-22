国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人

人民网北京5月22日电（董童）日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》（以下简称“概况”）。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。

概况显示，2019年4月（2019年4月1日0时至4月30日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病916462例，死亡2005人。其中，甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流、感无发病、死亡报告，其余22种乙类传染病共报告发病329246例，死亡1989人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热，占乙类传染病报告病例总数的93%。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病587216例，死亡16人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病，占丙类传染病报告病例总数的93％。?

附：2019年4月全国法定传染病报告发病、死亡统计表

注：发病数与死亡数按照终审日期进行统计；*：病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计；**：通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。