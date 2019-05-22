眼下不冷不热，正是旅游出行的好日子，但糖友们却对旅行有些担忧。对此，大连医科大学附属第二医院内分泌科主任苏本利表示，对于仅靠饮食控制或非胰岛素、非磺脲类降糖（包括格列奈类）药治疗的2型糖尿病病人来说，旅行生活基本不受影响。但是，1型糖尿病病人以及在接受胰岛素、磺脲类降糖药治疗的2型糖尿病病人，因进食、饮水和胰岛素注射等不便，可能会导致低血糖或血糖控制不佳。另外，他还指出了身体状态欠佳的糖友们不宜选择的五种旅行。

长途飞行出血栓

糖友乘坐飞机可能无法按时吃饭、及时注射胰岛素。此外连续飞行数小时，长期保持一个姿势不动，容易形成血栓，妨碍或阻断血流。糖友的血管壁功能比正常人差，因此久坐时，下肢血管中的血小板就更容易聚集起来，形成血栓。另外，合并心血管疾病的糖友可能还会加重病情。

糖尿病患者若要乘坐飞机出行，需做到以下几点：1.尽量选择靠过道的座位，以便每隔一小时左右起来走动走动和方便注射胰岛素等，最好有亲友随行；2.提前90分钟~2小时抵达机场。因乘坐飞机需要办理行李托运、安检等一系列手续，若没有留足登机时间，会使糖尿病患者因匆忙登机引起血糖升高；3.航空公司提供的飞行餐饮或小吃可能不适合糖友，因此最好自备小吃以免因食物摄入不当而引发血糖波动，飞行中应适当多喝水；4.建议准备双份的降糖药物、止吐药、止泻药以及莫匹罗星软膏等局部抗生素等，并携带血糖监测仪，准备充足的试纸。若要打胰岛素，必须带上处方，以备机场工作人员的检查，切记药品和处方要放在一起，并随身携带；5.乘机前对健康状况有一个正确评估，如果血糖没有得到很好的控制或近期出现了并发冠心病、频发心律失常、酮症酸中毒、高血压、甲亢等，都不宜乘飞机出行，长时间乘坐火车、汽车等也都不适合。

人到高原血糖乱

近几年流行起了“西藏游”“登山游”等路线。即便是健康的人从低海拔来到高海拔的地方，身体都会有所反应，对糖友来说这种旅行更是一个挑战。由于高海拔地区的气压低，糖友注射胰岛素的用量需要明显减少，但由于气压的变化，胰岛素药瓶的内外压力会存在明显差异，这会影响糖友注射胰岛素剂量的准确性。由于在高原地区体力消耗会有所增加，再加上进食种类的变化及进食间隔时间的过大，会诱发低血糖、血糖波动过大等情况。因此，糖尿病患者必须熟悉血糖的自我监测，根据旅行的强度适当进行饮食及药物剂量的调整。另外，人在高原容易缺氧，不仅影响血糖监测的准确性，还会使血液黏稠度增大，容易形成血栓，甚至加重糖友视网膜、肾的损害。而在高原地区鉴别酮症酸中毒和脑水肿难度大，会增加救治难度。

温差太大有风险

冬天到热的地方，夏天到凉的地方。这种“候鸟型”的反季旅游颇受大家欢迎。但是当我们的身体在一个地方长期居住后，会适应当地的气候变化，若是短时间内突然到一个气候、气温变化大的陌生地方时，会引起血糖和血压的明显波动，增加糖友出行危险。如突然去寒冷的地方，低温的刺激会使肾上腺素分泌增多，增加肝糖原输出，减少肌肉对血糖的吸收，引起血糖升高；若是去天气炎热的地方时，出汗会增加，如果不能及时补充水分的话，会增加血液的浓缩度，使血糖升高。

乱泡温泉伤心脏

适当泡温泉可促进新陈代谢、改善心血管疾病、消除疲劳、减压等作用。对于身体状态较好的糖友来说，正常泡一次温泉（20分钟之内、温度不高）倒是没大问题。但若是温泉水温较高，会引起血管扩张、出汗、脱水，导致血容量不足等情况，并使患者注射的胰岛素吸收加快，诱发低血糖的发生；若泡温泉时间过长，会使机体能量消耗增加、心脏负担也加重，容易出现头晕、晕厥或外伤等意外事故。因此，糖友们应在血糖稳定时泡温泉，且时间最好不要超过20分钟；水温保持在40℃以下，且要在打完胰岛素后，空腹、饭饱或饥饿时不宜泡温泉。泡完后，需尽快擦干身体，避免发生“温泉性皮炎”等皮肤炎症。专家提醒，对于1型糖尿病患者、血糖波动较大的2型糖尿病患者，以及对温度感觉异常可能出现烫伤危险的神经病变糖友来说，需避免泡温泉。

刺激探险救助难

有些人追求刺激，在出游时候会选择一些探险类路线，但这种并不适合糖友。这类路线本身存在一定的风险，如不能保证按时吃饭及药物的使用，可能有突发事件发生，刺激糖皮质激素分泌，导致血糖升高；会让患者的情绪变得紧张、激烈等，诱发急性心血管疾病；加上交通和通讯也不便利，若糖友出现紧急情况，医疗救助条件不足，使患者难以得到及时救治。

这类路线大多道路都十分崎岖，有时甚至根本没有路，对糖尿病患者的身体尤其是足部来说存在较大的外伤隐患。并且这些地方并没有条件让糖友们进行血糖控制、抗感染治疗、伤口处理等措施。若糖友们受伤了，创面就很难愈合，甚至进一步扩散。苏本利指出，1型糖友必须避免此类旅行线路，使用胰岛素或磺脲类降糖药的2型糖友可能出现低血糖的危险，存在心脑血管疾病者更应避免。

专家表示，影响糖友旅行的因素主要是血糖监测、饮食和治疗药物剂量调整等。无论是1型还是2型糖友，千万不要将旅途行程安排得过紧，这样势必会影响糖尿病的病情管理。糖尿病患者，尤其是老人及自理能力差的患者尽量参加短距离、有氧运动为主的旅游，如在城市周边踏青、赏花等。在旅行中也要及时检查有无足部皮肤外伤、感染等。▲