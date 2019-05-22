输液时糖水盐水啥区别
生病输液很常见。临床上常用的注射用溶媒，主要有葡萄糖注射液、氯化钠注射液（即人们常说的盐水）、灭菌注射用水、乳酸钠林格（复方氯化钠）等，尤其以前两者最为常见。在治疗过程中，具体选择哪种溶媒，需要根据病人病情和身体状况来选择。
1.考虑治疗药物的稳定性。葡萄糖注射液的pH值较低，偏酸性，氯化钠注射液的pH值要稍高些。很多药物对pH值比较敏感，在不同环境下容易形成沉淀或降解，因此要根据药物的稳定性来选择溶媒。
宜与氯化钠注射液搭配的药物：通常头孢类、青霉素类的抗生素在近中性（pH为6~7）的溶液中较稳定，酸性或碱性溶液均易破坏药物结构，使其失去抗菌活性；奥美拉唑在酸性条件下不稳定，化学结构易发生变化，出现聚合和变色现象；呋塞米、肝素钠、氨力农、伊曲康唑、曲妥珠单抗等在葡萄糖注射液中不稳定，容易产生沉淀或失效，不宜用葡萄糖注射液为溶媒。
宜与葡萄糖注射液搭配的药物：两性霉素B、两性霉素B脂质体，pH不能小于4.25，否则形成沉淀；红霉素在氯化钠注射液中不溶；胺碘酮、奥沙利铂，不宜与氯化物配伍。
2.考虑患者的具体情况。如果患者有高血压、冠心病、心功能不全，应减少钠的摄入，以减轻心脏负担；如果有肾功能不全，特别是有水肿的病人，更要减少氯化钠的摄入，以减轻水钠潴留；如果血液检查结果提示患者有低钠血症，则应给予氯化钠注射液；如果患者有糖尿病，但心肾功能尚可，可以用氯化钠注射液；如果因治疗需要必须用葡萄糖注射液的，则应根据血糖水平加用胰岛素。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn