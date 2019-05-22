高钙钾低钠菜 豌豆炒虾仁

中国注册营养师、航天中心医院营养科营养医师 马跃青

食材：鲜豌豆100克，冷冻虾仁100克，胡萝卜50克，蛋清1个，干淀粉、酱油、料酒、橄榄油、盐适量。

做法：1.鲜豌豆去皮清水洗净，胡萝卜洗净切丁。2.豌豆粒用开水焯一两分钟，捞起控干备用；3.虾仁解冻后剥壳，洗净沥干水分。用少量盐和料酒腌制后，加蛋清、干淀粉抓匀；4.将锅烧热，加少量橄榄油，将胡萝卜炒熟；5.加入豌豆粒、虾仁快速翻炒，当虾仁变色后加入少许酱油、盐调味，翻炒均匀即可出锅食用。

点评：鲜豌豆高钙高钾低钠，并且富含膳食纤维，虾仁高蛋白高钙低脂肪，胡萝卜富含胡萝卜素，三者搭配，不仅颜色好看，而且营养互补。这道菜做法简单，主要采用了清炒的烹饪手法，豌豆粒提前焯水煮熟，既缩短了炒制的时间，又有助于营养和颜色的保持。▲