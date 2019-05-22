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王荃，首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任，从医23年，她心系患者，淬炼医术。她带领着急诊科30人的小团队，每年接诊来自全国的患儿近20万人次、抢救急危重症患儿超过2万人次。“看到一个小生命被救过来，一切都值了！”她说。

一个3岁儿童输液时哭了。一位年轻女医生安慰说：“宝宝不哭。”孩子说：“我没有哭，只是眼睛下雨了。”这让她瞬间深爱上儿科，儿科是这么美好！她就是首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃。

从医23年，无论是最初从事的重症医学科，还是现如今的急诊科，与时间赛跑，与死神搏斗，面对生死而不惧，救患者于危难间，王荃带领着急诊科30人的小团队，每年接诊来自全国的患儿近20万人次，每年抢救急危重症患儿超过2万人次。

急中克难

做团队的主心骨

王荃查房，像过筛子一样，目的是不漏掉一个危重症患者。一楼有10张病床，二楼有30张留观床和10张急诊重症监护室床位，早上8时一次，下午4时一次，每天至少两次查房，是王荃的必修课。

“不是普通心律失常，高度怀疑暴心！暴心！暴心！”值班医生与心内科联系，说是一个患儿心律失常，王荃听到后大声纠正。这个患病毒性感冒的八九岁女童天快亮时被送到急诊，脸色和嘴唇发白，身体乏力，再无其他症状，家长觉得孩子没什么大问题。

王荃却发现孩子精神反应很差，用听诊器听了听心脏，立刻觉察出问题没那么简单。“心音特别低钝和遥远，不对不对，快上心电图。”心电图显示，房室传导阻滞。

一听“暴心”，急诊科医生把险情提到最高级，这是致死率极高的突发性心脏危急重症，女童很快出现手脚发凉等心肌坏死的症状，生死就在分秒之间。“赶紧联系心内科，快去药房取大剂量激素。”王荃快速发出一系列十万火急的指令，及时抢救。

“多亏了王荃主任，这个孩子真是捡回了一条命啊。”回忆起这件事，急诊科副主任医师张成晔十分佩服，“在那么嘈杂的环境里，她能准确听出心音有问题，她每一次的判断几乎都是对的，误判很少！”

急诊科是没有硝烟的战场，也是急诊科医生的考场，考的是医生的快速判断能力。王荃说，急诊就像程咬金的三板斧，就是让孩子有继续治疗的机会。这三板斧拼的是真刀真枪，展现自己的综合能力，技术、冷静、耐心，三者缺一不可。

遇到危重症的时候，家长着急，孩子忍不了。王荃说，医生必须靠自己的双手、双眼、耳朵来判断，尽快把握病情，因为你的时间非常有限。一次次挑战成功，一次次化险为夷，战胜了病魔，挽救了孩子，更挽救了背后的家庭，与王荃深厚的“内功”不无关系。她先后在新加坡、美国等国的儿童医院进修学习，还参与了《实用儿科学》等书稿的编写和编译。她认为，永远不能预知下一个病人是什么样的病情，这就是急诊科的压力。只能在一次次历练中成长，一次次挑战中战胜自我，这条道路没有尽头。

医技高超，诊断精确，处事果断，能啃“硬骨头”，是大家的“主心骨”。这是张成晔对王荃的评价。

让王荃欣慰的是，近年来，作为国家儿童医学中心，急诊收治的感染性疾病和新生儿疾病逐步出现减少趋势，这得益于我国妇幼医疗救治能力和预防保健水平的全面提升。

急中有序

先救最急重病人

“开句玩笑说，儿科有种急诊是妈妈们认为急。”干练、爽快的王荃说，“我们不能责怪妈妈们，因为这种心情我们都能理解。我们的夜间急诊有70%以上的患儿只是简单的感冒发烧，其实没有必要非得夜里赶过来。这样既折腾孩子，还容易交叉感染，倒不如让孩子踏实睡一觉，第二天白天再到门诊踏实看病。”

在北京儿童医院急诊科，抢救按照色彩分出等级，红、黄、绿分别代表病患的危重程度。在分诊护士指导下按色彩候诊，有序的急诊能挽救更多的危重病人。急的病人不一定是重的病人，重的病人并不一定是急的病人，还有一种是又急又重的病人。现在、立刻、马上三个词叠在一起，就是急诊抢救的动员令。

4年前，王荃刚任急诊科主任时可没这么淡定，她基本上处于焦虑状态，最担心的是医疗安全。她犹豫能否胜任新角色，惶恐能给急诊科带来哪些变化。到了周末休息的时候，她心里还是不踏实，打电话问有没有什么特殊情况。

“其他科室的医生一般先诊断再治疗，或者说边诊断边治疗；急诊科需要边救命边诊治，或者说是先救命再诊治，这个过程有时候恰好反过来。”王荃认为，急需的病人应该在第一时间解决，不能让非危重病人占用有限的医疗资源。患者来到急诊科以后，给予及时救治，生命特征回稳后，转入专业病房继续诊治。打开急诊科的出口，让更多的患者进入急诊室。

一个8岁儿童送到急诊室处于休克状态。他发生了严重的车祸伤，下肢骨折，会阴撕裂，浑身都是血。像这样综合性外伤的患者，究竟由哪个科室来组织抢救，急诊科的大夫根据病情确定。普外病房的刘医生临时担当起组织手术抢救的重任，各个相关科室轮番上阵，全流程作业，无缝对接，争分夺秒地抢救病人。孩子最终被抢救过来了。尽管没有内脏损害，刘医生也没有做与其专业相关的手术，但整个抢救过程组织有序，保证病人得到及时救治。

打开急诊科救治的出口，急诊滞留的病人越来越少，急诊资源合理配置，效率极大提升，收住院的患者从2016年的4725人次，提升到2018年的6852人次。2017年，急诊滞留超过72小时的患者比例比2016年下降了50%，更多的危急重症患儿在最短的时间内得到专科诊治。

急中见诚

心系患儿尽全力

一个7.5公斤重5个月大的孩子被送到医院急诊，诊断报告显示，粒细胞减少，血小板减少，在急诊留观。忽然间，血压、呼吸等生命体征急转直下，转入重症监护室，没多久就去世了。王荃查房时会不自觉地看那张床，这种难过是无法形容的，有时候自己像是家长一样。她说，面对很多疾病，医疗的作用是有限的，但医生一定会尽全力，让带着笑脸回去的人更多一些。如果带不上笑脸，要带着平和的心态回家。

患儿情况瞬息万变，矛盾和冲突无处不在。王荃常常叮嘱团队：“患者不易，注意换位思考。很多病人来到北京儿童医院是为了寻找最后的希望，这对医生提出了更高的要求，我们要将这份责任担当起来。”

“烧一天了，高热惊厥，孩子总该输点液吧！”一位家长正在找王荃理论。王荃说，该输液的一定要输液，不该输液坚决不能输。不是所有的疾病都要输液，而且输液对这个孩子并无益处。王荃详细地跟家长说明高热惊厥发作时的处理方法和注意事项，家长被她说服，带着孩子回家了。

在急诊科，患儿不会主动和你交流，也很难做到主动配合，沟通、检查都需要花费更多时间。王荃坦言，医患之间沟通容易“擦枪走火”。对于急诊科医生来讲，沟通中最重要的是坦诚，有什么问题直接说清楚，不要含糊，这样反而会尽快争取他们的配合。

前不久，一名12年前她曾抢救过的女孩突然来看她，感谢当年罹患重症时候的救命之恩。彼时心思稚嫩的小学生，早已变成了亭亭玉立的大姑娘。王荃还是一眼认出了对方，熟络亦如从前。女孩在微信里写道：“我该有多幸运能遇到王大夫，滴水之恩当涌泉相报，那救命之恩呢？致敬像王大夫一样的医务工作者！”

“儿科急诊不好干，也得有人干。看到一个小生命被救过来，一切都值了！”王荃说。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 10 版）