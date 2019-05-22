“大分诊”，合理配置医疗资源

急诊急字当头，急病理应优先。然而，现实中也存在急诊不“急”的问题。有相当一部分患者是因为挂不上普通门诊的号，转到急诊来看；也有一部分患者是想住院但没有床位，便在急诊候着，尤其是一些老年患者害怕病情在家发作，干脆在急诊“住”下；还有一部分患者白天没时间看病，就选择晚上去急诊看。如此一来，急诊资源变得更加紧张。改变这一状况，需要推动急诊改革，将真正危急重症患者筛查出来，使之得到及时救治。

5月起，北京友谊医院、同仁医院、天坛医院等20家三级医院实施急诊预检分诊，患者不再按照“先来后到”看病，而是依据病情危重程度就诊。采取“急诊分级就诊”制度，有利于将宝贵的急诊资源用在刀刃上，引导普通患者分流到门诊。实际上，从2009年《急诊科建设与管理指南》，到2011年《急诊病人病情分级试点指导原则（征求意见稿）》，再到2013年《需要紧急救治的急危重伤病标准及诊疗规范》等，都曾将急诊分级制度写入其中。但是由于种种原因，急诊分诊制度没有普遍落地。如今北京行动起来，具有示范引领作用。

也应看到，“急诊分级就诊”改变了就诊排序的标准，却未减少医院患者总量，并不能根治医疗资源紧张的问题。长期以来，人们看病习惯去大医院，这与大医院大专家多、技术水平高、服务能力强有关。相对来说，数量更多的基层医疗卫生机构技术水平比较弱，药品种类不多，设备较少。因而，人们即便花费更多的交通、住宿、时间成本，也要在大医院看病。有数据显示，大医院就诊人次中八成是看常见病、多发病，只有一小部分是疑难重病。这种“倒金字塔”式的就诊结构导致看病难，也促使一些患者选择从急诊“拐弯”看门诊、住上院，不利于让每一位患者得到合理的医疗卫生服务。

显然，医疗改革开弓没有回头箭，不能止步于每家医院急诊的“小分诊”，应顺势而为，进一步推进落实区域内的“大分诊”，即分级诊疗。“大分诊”意味着在一个区域内，推动优质医疗资源下沉，提升基层首诊、分诊能力，使各级各类医疗资源得到合理配置，急诊不“急”的现象才能得到真正缓解。

推动分级诊疗改革，离不开基层全科医生的培育与医疗服务理念的转变。全科医生是居民健康“守门人”，在我国被称为签约家庭医生。合格的全科医生不仅能解决大多数的常见病、多发病，而且还是防病、管理疾病的“好手”，只有碰到病情严重的患者才会将其转到专科医院或者上一级医院。因而，健全全科医生制度，提高基本卫生服务的可及性，让居民看病的首诊、分诊服务都由全科医生提供，有益于纾解大医院压力，也有利于分流急诊中“不急”的患者。虽然我国目前注册的全科医生仅有30.9万人，基层医疗卫生机构技术水平与大医院有差距，但经过一段时间，人数不足、技术差距等问题都将逐步得到解决，难的反而是医疗卫生服务体系建设理念的转变。实际上，把患者“分”给基层全科医生，是将卫生服务体系重心从“重治病”转向“重防病”，不再以疾病为中心，而是以健康为中心。只有重新配置与之相关的资源，才能构建起关乎健康轻重缓急的“大分诊”体系。

急诊分诊举措受到公众推崇，背后蕴含着对医疗改革的期盼。有必要总结“小分诊”经验，举一反三推动区域“大分诊”改革，探索首诊、分诊制度，建立真正以人民健康为中心的医疗卫生服务体系，维护全民健康。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 09 版）