中国内地4月报告法定传染病91万余例

中国国家卫生健康委员会21日发布的数据显示，2019年4月，中国内地共报告法定传染病916462例，死亡2005人。

国家卫健委消息称，在4月报告的法定传染病中，甲类传染病无发病、死亡报告。此类传染病也称为强制管理传染病，包括鼠疫、霍乱两种。

同期，乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告，其余22种乙类传染病共报告发病329246例，死亡1989人。乙类传染病也称为严格管理传染病，包括传染性非典型肺炎、人感染H7N9禽流感、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎等26种。官方对此类传染病要求严格按照有关规定和防治方案进行预防和控制。

4月报告的乙类传染病中，报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热，占乙类传染病报告病例总数的93%。

在丙类传染病方面，中国内地4月共报告发病587216例，死亡16人。其中，丝虫病无发病、死亡报告。丙类传染病也称为监测管理传染病，包括流行性感冒、流行性腮腺炎、麻风病等11种。丙类传染病报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病，占丙类传染病报告病例总数的93%。(记者 李亚南)