对话成明和:揭秘国际化格局下的"迈瑞思路"

人民网北京5月22日电 第81届中国国际医疗器械（春季）博览会日前在上海国家会展中心召开，来自全球的医疗器械领域创新产品及整体解决方案纷纷在博览会中精彩亮相。在中国本土企业最为集中的2号展馆，一个红色的巨幅标识“mindray迈瑞”分外亮眼。标识下的展台巨幕上，来自世界各地、不同肤色的医生和患者们，向参观者露出了真挚的笑脸。

迈瑞展台 摄影/王钰迪

据了解，迈瑞是一家专业从事医疗器械研发和制造、营销及服务的中国公司，于1991年成立。作为一家起步较晚的中国企业，能够以总市值超1600亿元在中国医疗器械行业上市公司中名列第一，并跻身全球行业50强，其成功的秘诀在哪里？

仅仅用三个字，迈瑞医疗总裁成明和就道出了其中的关键——“国际化”。

“国际化”：走向成功的必由之路

从2000年开始，迈瑞的全球化征程已经走了18个年头，其布局领域从发展中国家、到发达国家、再到遍布全球，18年来，迈瑞已经一跃成为国内同行业中的佼佼者。

迈瑞医疗总裁成明和 摄影/王钰迪

成明和介绍道，作为一家中国本土企业成长到今天，其实迈瑞的“国际化”之路颇经历了一些曲折，并为之付出了艰辛的努力。但也正是在曲折的奋斗过程中，迈瑞一步步积累了迈向成功的经验。

“迈瑞的成长过程充满了各种风险，不仅是产品研发推广的风险，还有公司走向全球化后遭遇的法规风险。”成明和说，不同国家有不同医疗仪器的法规以及各种劳工法，而迈瑞在这条道路上克服了种种困难，同时也在逐步地学习、充实、壮大。

“通过海外营销和并购，18年来，迈瑞逐步建立起一套相对完整的国际化营销体系，国际品牌知名度越来越高，目前很多产品已经达到国际一流水平，比如监护仪全球排名第三、超声全球排名第六、麻醉机全球排名第三。”提起这一成绩，成明和脸上露出了自信的笑容。

基于对“国际化”的重视，迈瑞从总部到全球的分支系统平台建设的投入也非常之大。“我们所有的流程都向跨国公司的标准学习，应用了当前医疗器械最先进的研发流程和世界一流的财务体系。”成明和直言，医疗仪器公司不做国际化成不了大事，迈瑞将以此为目标持续努力，让“国际化”的形象在世界舞台上闪耀生辉。

“并购”：快速成长的致胜法宝

“并购对于一个跨国公司来说是很重要的一步。”谈到开拓国际化征程的方式，成明和坦言，迈瑞在欧美市场的开拓正是得益于两次重大并购，为公司带来了市场和海外运营的平台。

“并购的过程是一个不断壮大的过程，也是一个不断学习的过程。”成明和称，并购的先决条件首先在于业务匹配，这是最核心的条件，就是指一个公司的市场能力；其次是要有协同效应，就是指你能帮到对方什么。

他毫不吝啬地分享说，迈瑞在并购方面有自己的指导思想：首先，海外并购主要聚焦于公司现有产品线的延伸，包括了高端技术和一些特别的技术；其次是国外公司的营销网络以及他带来的客户存量；最后是并购能达成的协同效应。

“一般海外被并购的公司盈利性都比较差，如果我们能帮助他快速地改进产品，提高生产效率，或者转移部分生产到国内来，并购就是成功的。”成明和总结。

成明和还肯定了并购对公司成长的重要作用。他解释，在产品创新方面，目前仍是以发达国家影响发展中国家为主。欧美市场不仅能提供市场，更重要的是能带来很多先进的技术和经验。因此，并购实际上能够促使国内公司快速成长进步。

“近年来国内的进步也非常值得肯定”成明和说，过去欧美到中国来是教中国的。而中国现在的“一带一路”、“亚洲医学论坛”等都实现了双向互动。中国已经有很多先进的流程，连外国人都想学。

“挑战者”：马不停蹄奋力向前

“要走的更远，挑战当然很多，过去我们遇到的挑战今天也在面临。”提及迈瑞曾经遇到和正在面临的困难与挑战，成明和首先谈起知识产权在国际化进程中的重要性。

“知识产权问题就是我们面临的一个很大的挑战。迈瑞在与国外公司合作的过程中曾遇到过各种专利纠纷，但也因此得到很好的锻炼，加深了对知识产权的认识，这也是做跨国公司所必须的经历。”成明和认为，除了产品优质，被客户接受，企业还必须要有自己的知识产权。只有掌握自主知识产权，产品才能真正卖到发达地区去，这也是迈瑞作为一家国际化公司所长期坚持的。

迈瑞目前有些产品市场份额已经很高了，如何来维护高速成长，也是迈瑞面临的一项挑战。对此，成明和一语道破天机——维护企业高速成长，关键还要重视人才的培养。

他介绍，除了基本的业务能力要求，企业应该特别重视培养有全球观、合规意识的人才。而迈瑞作为一家跨国公司，正在培养更多的“本地化”人才。

“今天，迈瑞已经有一千多名海外员工，40多个办事处，海外收入超过40%。未来除了常规的产品策略和营销策略以外，公司会将重点转移到海外平台的建设上。此外，要使海外平台进一步扩大，就需要当地的人力资源、IT、财务的支持。”成明和同时指出，在全球化的过程中，由于需求来自全球各地，产品的注册、合规性等使得研发周期拉长，如何增加企业应对的灵活性，也是迈瑞正在努力的方向。

谈及未来的国际化发展思路，成明和说，迈瑞在欧洲的发展势头一直很好，并且未来的产品竞争力还会提高。他自信地微笑道，在应对未来的挑战之路上，迈瑞已经做好了充分的准备。

迈瑞展台大屏幕 摄影/王钰迪

“大千世界，微笑同行”。在展台大屏幕上一张张笑脸背后，可以看到迈瑞与全球不同医疗机构深度合作，为进一步加深国际化进程，正在做出不懈努力。（杨迪）