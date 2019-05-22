甲状腺疾病发病率快速上升 专家呼吁认清其不同“面目”

近年来，甲状腺疾病发病率呈现快速上升的趋势。“中华医学会内分泌学会最近完成的针对31个省市自治区的TIDE项目调查结果显示，甲亢的患病率是1.22%，甲减的患病率是13.95%，最高的是甲状腺结节20.43%。”中华医学会内分泌学分会前任主任委员滕卫平20日在北京表示，由于甲状腺疾病症状隐匿，高危人群要及时根据自身症状进行甲状腺功能(简称“甲功”)检查。

2019年第十一届国际甲状腺知识宣传周启动会20日在北京举办，今年国际甲状腺知识宣传周主题为“认清甲状腺疾病的不同面目”。由于甲状腺疾病症状隐匿且不典型，导致公众对该疾病的知晓率偏低、整体规范治疗率不足，专家呼吁要重视甲状腺健康，高危人群要及时进行甲状腺功能甲功检查。

据介绍，长期未治疗的甲减或甲亢会影响全身多个系统的功能，比如发生血脂异常、心力衰竭、动脉粥样硬化、冠心病、早产流产等风险。

滕卫平表示，公众可以通过关注自身症状来筛查甲状腺疾病，例如甲亢的症状主要是高代谢的表现，心悸、气短、消瘦、怕热、出汗等。

甲减的症状主要是低代谢表现，如果出现怕冷、嗜睡、乏力、心律缓慢、抑郁、浮肿、皮肤粗糙、记忆力减退、体重增加等症状，可及时到内分泌等科室进行甲状腺功能检查。

甲状腺功能检查简单易行，通过FT3、FT4、TSH这三个指标就可以发现并诊断大部分甲状腺功能异常性疾病。而B超是筛查甲状腺结节和甲状腺癌的首选方式指标。有甲状腺结节的人群，建议每半年进行一次甲状腺功能检查和超声检查。

调查显示，甲状腺异常检出率跟年龄呈正相关，年龄越大，异常的几率越高，而女性则更容易“中招”，异常检出率是男性的1.8倍；60岁以上的女性中，有近半数被检出异常。

此外，甲状腺疾病还会严重影响着孕妈和胎儿的健康，出现妊娠高血压、胎盘剥离、自发性流产、胎儿窘迫、早产以及低出生体重儿、胎儿智力发育障碍等危害。女性怀孕前应检查甲功，待甲状腺激素水平调至正常后再怀孕。

中国医师协会科学普及分会会长郭树彬认为，现在科普最大的问题是缺少系统的组织，中国医师协会科学普及分会于2018年成立甲状腺科普专委会就是为了系统地、广泛地来做甲状腺科普。

中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专委会主委林岩松说，当前甲状腺健康信息获取渠道繁杂、信息真伪难辨，专委会将及时发声引导公众，让公众在权威平台上获得权威性、科学性、趣味性兼具的医学科普知识。

据林岩松介绍，首届看“甲”本领——甲状腺科普视频大赛已于5月6日正式启动，公众可以在相关活动平台上认清甲状腺疾病的不同“面目”。(记者 李亚南)