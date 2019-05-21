十个习惯让心脏更健康
高 一
改善饮食和加强锻炼是公认有效的护心法。但美国近期报道称，越来越多的研究显示，除了吃动之外，还有很多小方法可以起到保护心脏健康的作用。
1.拥抱。研究表明，与爱人相依偎能使自身释放一种有助降低血压、释放压力的激素，催产素。
2.大笑。大笑能刺激血管扩张，最大幅度可达22%，进而增强血液流动，降低血压。
3.食用巧克力。可可豆中富含的抗氧化物质，可以增强免疫系统功能，帮助身体抵御外来伤害。
4.养宠物。数据显示，饲养宠物的人血压相对较低，患心脏病的风险也低于不饲养宠物的人。这可能是因为养宠物的人比不养宠物的人锻炼时间更多。
5.每周吃一天素。少吃肉是保护心脏的重要措施之一，研究表明，适当素食可以降低32%的心脏病风险，建议每周至少有一天吃素。
6.站立。无论工作还是休息，我们一天中的大部分时间都在坐着，一定程度上会增加患心脏病的风险。站起来，在办公室里散散步，和同事聊聊天，或者每隔几个小时在附近转一转，都可以改善心脏健康。
7.保持适度睡眠时间。每晚需要保证7~8小时的睡眠。研究表明，睡得太少会令心脏病风险增加48%，而睡得太多也会令患病几率增加38%。
8.咖啡因。每天喝1~3杯黑咖啡有助于稳定心率。
9.远离噪杂的公路。研究表明，在高速公路上，你接触到的噪音每增加10分贝，心脏病的发病风险就会上升12%。
10.结婚。调查发现，已婚人士的心脏相对单身者更为健康。对女性来说，持续10年的稳定婚姻可以使心血管疾病风险降低13%。▲ （高 一）
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