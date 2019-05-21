专家带你了解减重手术那些事儿！

随着生活水平的提升，超重和肥胖的人越来越多，肥胖已成为世界范围内导致人类死亡的第五大因素。而减重手术已经被证实是治疗肥胖安全又有效的方法。

减重手术的原理是什么？哪些人可以选择，术后又该如何护理？2019年5月24号（周五）16:20-17:20，首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长 张能维将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家的各种困惑，欢迎扫码观看！

专家简介

张能维，主任医师，教授，博士生导师。首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长兼肥胖及糖尿病外科治疗中心主任。中国研究型医院学会糖尿病与肥胖外科专业委员会副主任委员、大华北减重与代谢外科联盟北京市区域共同主席、中国医师协会肥胖和糖尿病外科副主任委员。

擅长：减肥及糖尿病术式、胃肠癌，腹腔镜疑难手术、无瘢痕甲状腺手术等外科疑难病。

出诊时间：周四上午专家门诊。

世界卫生组织曾指出，肥胖已成为世界范围内导致人类死亡的第五大因素，是糖尿病、心血管疾病、呼吸暂停综合症等重要的致病因素。超重和肥胖严重影响工作和生活。而减重手术已经被证实是治疗肥胖安全又有效的方法。

减重手术＝切胃手术？

有一些人认为减重手术就是切胃手术，这是不科学的。目前临床常用的手术减重方法有腹腔镜袖状胃切除术和腹腔镜胃旁路术。袖状胃切除术是真正的“切胃”，以减少胃容量；胃旁路手术则仅需要胃、肠的改造。

哪些人适合减重手术？

身体质量指数在32以上的单纯性肥胖患者经过一系列术前检查后，符合手术指标的，可以进行腹腔镜袖状胃切除术和腹腔镜胃旁路术。此外，对于有糖尿病等并发症、身体质量指数超过27.5的肥胖患者也可以选择此类手术。

减重手术后注意事项

专家提醒，进行减重与糖尿病手术的患者需要终生随访。在饮食方面，术后需要形成新的饮食习惯来促进并维持糖代谢的改善，同时又要补充必需的营养，避免产生不适。

不吃刺激性食物；保证低糖、低脂饮食，保证蛋白质的摄入；不过多进食，细嚼慢咽，缓慢进食。此外，根据手术方式不同，有些人可能还需补充每日必需的维生素。

减重手术的优缺点是什么？接受减重手术以后还有哪些注意事项？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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