第七届全国日间手术学术年会在北京开幕

10月18日，由中国日间手术合作联盟、国家卫生健康委员会卫生发展研究中心主办的第七届全国日间手术学术年会在北京隆重开幕，本届年会主题聚焦“借力绩效考核，助推日间手术发展”，邀请国内外权威专家进行交流研讨。

本次大会共设立“日间手术发展与管理”、“日间手术临床操作技术”、“日间手术麻醉”、“日间手术护理”四个分论坛。每个论坛均加入了“术式介绍”环节，向与会代表展示日间手术术式创新的一面，充分突出了日间手术以腔镜、内镜等微创技术为主的手术模式，先进的麻醉、加速康复和护理技术以及对患者全流程的科学管理使日间手术具备效率高、成本低、质量好、创伤小、康复快等特点。此外，论坛设计的“对话环节”邀请政府官员、公立医疗机构院长、民营机构的代表、基层医院院长、医疗健康产业投资人等各方领导及专家，针对日间手术相关领域的热点及焦点争议话题进行充分剖析，以便与会代表从不同角度理解日间手术的相关政策、诊疗标准、临床技术创新以及专业学术的发展。

大会展示了日间手术领域的新进展、新理念，为与会领导嘉宾、专家及医务工作者们提供了一个相互交流和学习的平台。为推动日间手术在中国规范化发展提供了有力的支持。