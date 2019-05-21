“心健康公益行动计划”陕西省正式启动

5月19日，“心健康公益行动计划”在陕西西安正式启动。

图为“心健康公益行动计划”启动仪式

“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，自2018年10月17日正式启动后，得到全国各地积极响应。该行动为推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，助力优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，助力分级诊疗。

会上，西安交通大学第一附属医院副院长袁祖贻教授指出，我国心血管病患病率仍处于上升阶段，心血管疾病患者人数达2.9亿，每年因为急性心血管病住院治疗的费用超过900亿。心血管疾病已经成为威胁我国居民健康的第一大类疾病，防治形势刻不容缓。“心健康公益行动计划”落地陕西后，陕西省将通过开展病例研讨会、心血管学术交流会、胸痛中心建设交流会等多种形式，助力优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，助力分级诊疗，提高基层心血管医师诊疗救治水平。

中国医师协会将把“心健康公益行动”列为协会重点工作之一，因为心血管疾病是现阶段卫生工作防控重点，不改善心血管疾病的发生率和死亡率，就谈不上全民“心健康”，更谈不上全民健康。陕西省医师协会秘书长齐月莉表示，将支持陕西的“心健康公益行动”，并有信心把陕西的先进经验推广到全国。

陕西省卫健委医政医管局副局长刘娜指出，“心健康公益行动计划”在陕西启动，是省医师协会服务会员单位、服务社会群众、服务健康事业的延伸工程，同时也是各级医院突出公益性、体现社会责任的形象工程。各级组织要立足心血管疾病的防治，广泛开展科普宣教、开展基层技术培训，进一步提高心血管疾病的诊治水平，造福百姓。

会议上，天士力生物医药股份有限公司陈晓军介绍了心健康项目内涵，也表明了作为民族企业愿与国家、社会团体 、医药工作者共同努力实现中国心脑血管疾病死亡率拐点出现的决心。

会议中，陕西省卫健委医政医管局副局长刘娜、陕西省医师协会秘书长齐月莉等嘉宾为“心健康”陕西省项目团队的专家们授予项目聘书。

陕西省卫健委医政医管局副局长刘娜为袁祖贻教授颁发陕西省主席聘书

陕西省医师协会秘书长齐月莉为专家颁发陕西省执行主席聘书

会议中，来自全国各地的多位心血管病专家做了精彩的学术报告，为陕西省各级心血管专家传经送宝，分享了宝贵的临床经验。

“心健康公益行动计划”项目在陕西省正式启动后，接下来的重点工作是要落地执行，预计2019到2020年在陕西省开展心血管疾病学术论坛9场次，每场培训150人，开展胸痛中心培训40场次，每场培训80人，培训医生4550人次，教育患者及家属1万人。通过心健康公益行动培养全民保养心脏的健康意识，构筑心血管疾病的全面防线，提升基层诊疗水平，降低心血管疾病的发生率、死亡率。

目前，“心健康公益行动计划”先后启动7个省、18个地级市、17个县、89个乡镇，直接参加活动的各级医院医生超过7000人。