“给男子开妇科化验单”：别忽视电子病历模块化风险

当下医疗系统正大力推进病历电子化，病历、检查单、处方模块的广泛运用也是大势所趋。针对这可能带来的新风险，自然也该建立新的防错纠错机制。

男子竟然被开出妇科化验单？这两天，一则视频在网上引发热议。视频中，男子手拿秦皇岛市抚宁区人民医院的检验申请单，但其“病史及特征”一栏显示内容为：近三个月月经经期延长至10余天，1mp2019.3.18持续至今未净，上环6年。

据新京报报道，该医院办公室工作人员回应，视频拍摄的检验单确系医院所出，该错误是医生在开具化验申请单时工作繁忙，对操作系统不熟练，没有进行仔细核对导致。目前医院已赔礼道歉，要求责任医师写出书面检查、通报全院，并扣发其绩效工资1000元。

“医院给男子开妇科化验单”，看起来够离奇也够个案。但以我自己的从业经历来说，在如今电子化验单广泛推行的背景下，出现类似错误的概率其实并不低。

以该事件为例，化验单上错误的内容之所以如此细致，指标描述十分具体，大概率是刚就诊完毕的女患者信息“乱入”。

当下医院们多采用电子病历系统，不同医院开发的系统可能各有特点，但是一般都由检查套餐、处方套餐等固定模块组成。

也就是说，医生在给患者诊断的过程中，可以选择一个已经开过的病例，复制粘贴，再根据当前患者的具体情况进行修改。若医生稍不留意，病例和患者张冠李戴的情况也就可能随之发生。

回到这起事件上，医生很可能是失之大意，为之担责也在情理之中。但在要求医生提高责任心之外，从制度和规则层面规避类似事件更为关键。

把男人当女人，这类常识性错误很容易被发现。但假如两类差别不大的药品也因复制粘贴出现错误，发现问题可没有那么简单，后果也会严重很多，没准患者诊错病吃错药的情况也会发生。

因此，在这类事件中，医院电子病历操作系统普遍不具备智能审核和提醒功能、没有其他医务人员帮助把关、纠错制度缺失等问题，也该引起重视。

当下医疗系统正大力推进病历电子化，病历、检查单、处方模块的广泛运用也是大势所趋。但针对其带来的新风险，若实践层面还停留在手写病历时代，那类似的“给男人开妇科化验单”的错误恐很难避免。

鉴于此，很多医院及有关部门最该做的，是针对这类新风险展开调研和讨论，建立更缜密的防错纠错机制，健全电子化病历时代的医疗安全和风险防范制度，避免这类问题再现。

□罗志华（医生）