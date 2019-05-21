甲状腺癌为何会重女轻男

近年来，甲状腺癌已成为增长最快的恶性肿瘤。很多人在做体检查出甲状腺结节或肿大时，都很害怕会不会变成甲状腺癌，也不时听到周围的人患上了甲状腺癌。专家表示，甲状腺癌发病群体有明显年轻化趋势，其中发病年龄提前到30多岁，而其中以女性的增长更为明显。

甲状腺癌其实是“懒癌”

西北大学附属医院·西安市第三医院病理科龙兆博表示，众所周知，癌症是可怕的疾病，病人十分痛苦。但甲状腺癌却属特例。大部分的甲状腺癌通过治疗，预后都比较好，也极少需要那些常用的抗肿瘤化疗，可以说是肿瘤中的幸运者。之所以这样，是因为甲状腺癌的病理特性所致。甲状腺癌中最为常见的是乳头状癌，占80%左右，它的预后最好，特别是女性和年龄小的患者，存活期甚至可以和正常人一样。

总体说来，甲状腺癌患者预后较好。因此，发现甲状腺癌或患有甲状腺癌的人，完全不必担心害怕，积极治疗就能很好地摆脱疾病。甲状腺癌并不可怕，早期发现、正确治疗，45岁之前的甲状腺癌患者大多都能治愈。其中分化良好的甲状腺癌患者，95%可以长期存活下去

消极情绪会影响到甲状腺

首先，甲状腺本身就是一个内分泌器官，该器官的健康状况跟身体的激素水平以及代谢都紧密相关。虽然说到目前为止并没有相关情况说明两者的关系，但是经过研究发现，可能跟女性体内的激素变化有关。其次，一个人消极的情绪将会影响到甲状腺，增加甲状腺疾病的出现概率，因为这个原因还可能导致甲亢出现。临床数据显示，多数甲亢患者在发病之前都曾经受到过不同程度的精神刺激。虽然说男女平等，但是在这个社会上女性其实遭受着更大的压力，来自于家庭和工作，再加上女性神经更为感性，所以情绪波动大，经常大喜大悲，可能诱发甲状腺疾病。

另外，甲状腺癌具有一定的遗传倾向，而且经过相关研究发现，遗传给女性的概率要明显大于男性。虽然说甲状腺癌更加青睐女性，但是并非每个年龄段对女性都有威胁，在一些特定的人群中甲状腺癌的出现概率更高。

定期体检可以有效预防

虽然说近些年来医疗技术有了很大的进步，但是癌症的治疗成功率却不是百分之百的，因此想要避免这种疾病的伤害，还是要做好预防措施。

那么，如何预防甲状腺癌呢？龙兆博医生建议：首先，保持乐观的情绪，消极情绪较大的压力是导致甲状腺癌出现的原因之一，一个人一旦承担的压力太大，免疫力也就会下降，这种情况下就会导致内分泌失调，因此不管面对何种问题都要学会解决问题，最好知足常乐。其次，要多进行锻炼，通过锻炼可以提高身体的抵抗力，而且锻炼还是释放压力的一种方式，在锻炼之后心情也会更加舒畅。另外，调整生活习惯，甲状腺癌特别喜欢作息不规律的人群，尤其是经常熬夜的人群，一般都内分泌失调，因此一定要养成早睡早起的生活习惯。最后，甲状腺癌如果发现的及时，治疗的成功率高达九成，不过甲状腺癌的早期症状不明显，通过症状发现不太有效，还是需要定期进行体检。（张璐）