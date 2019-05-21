人生不如意 想靠婚姻逆袭太难

讲述人： 姓名：沈荷

性别：女 年龄：32岁

他离婚了

可我不想嫁

五一的时候，男友周平详来找我，他说他办好离婚了，还拿离婚证给我看。我说：“然后呢？我说过我不想给你女儿当后妈的。”他说：“我知道，只是想告诉你一下。”我说：“对不起，但我们真的不能在一起。以后也别联系了吧。我怕你妈妈打上门。”他说：“是呀，早知今日何必当初呢。”我还没有生气，他赶快补一句：“我说的是我自己，你别多心。”他姿态放得如此低，我也有点心疼，赶快说：“我也有错，哪里能都怪你。怪只怪都这么多年了，我们两个一点长进都没有……”他说：“我的人生就这样了，把女儿养大看她出嫁，给我妈养老送终。你还好，你还有希望的。”听他这么说，我的心情更低落了。

我总觉得到了这一步，人生的可能性似乎不多了。我一直想离开嘈杂的生活环境，可是蹦跶了这么久，好像还是在原点。

从小我生活在武汉的老城区，什么都便利，可是房子实在很小。两间黑屋子，厨房和厕所公用的。到了我上初中，父母和邻居商量着改造房子，才勉强有了自家的卫生间。即使拆迁，因为面积太小也换不到很像样的房子。总之我们那一个片区的女孩，从小就立志搬进亮堂的楼房，住环境好的小区。

在我十几岁的时候，身边有不少邻家姐姐就实现了这个目标，我觉得一切好像也不是那么难，对未来充满了信心。

遭到初恋妈妈的

嫌弃

上中学时谈过几次小儿科似的恋爱，所以严格意义上说，周平详是我的初恋。那时我不到20岁，在电脑城里面上班。去过电脑城的人就知道那里环境有多差了。不见天日，嘈杂，空气质量极其糟糕，工作时间还挺长。一向身体好的我，莫名其妙在冬天开始咳嗽，很长时间都没好。

有一天我上班，有一个男人在店里晃了好久什么都没买。我正准备问他，他突然递给我一瓶黑乎乎的东西，说是治咳嗽的中药。我一愣，我认识他？陌生人给我的东西还是药，我敢随便喝？同事笑，说我脸盲，说人家在我们这里进货很久了，我还不认识。哦，那为什么给我药？我瞬间就明白了，想追我呗。

当时周平详自己开了一个小店，生意不温不火的。我下了班就去他店里，继续帮他看店。他爸是老国企工人，身体不好，他妈是护士比较能挣钱，所以在家说一不二。

很不幸，他妈妈不喜欢我。我问他为什么不喜欢我，他说：“我妈想我也找个护士，总之是有点傍身技艺的人。”

那时年轻呀，觉得有情饮水饱，周平详爱我，护着我就行，现在想起来，真是傻得可爱。

嫁到国外

却超级孤单

我和周平详交往三年，两家人都没有正式见过面。我们觉得结婚还早，我爸妈却不这么认为。他们催着我，我只好去催周平详。他百般推脱，造成我和我的家人很灰心。

我们分手的那年春天，我咳嗽得尤其凶。一整个冬天都没有好过，到了春天过敏季，更是情况糟糕。医生说没有太好的办法，只有离开现在的工作环境才能治本。于是我辞职了。在找工作的时候，周平详向我提出了分手。他说是他妈逼他的，他也觉得自己承担不起我的未来。

不痛苦是假的，可我还是假装坚强和他说了“bye”。那之后，找工作一直不顺利，确实如周平详妈妈说的，没有一技傍身的日子难过。我想着去读一个什么课程，可我父母不支持，他们觉得不如认真找人嫁掉算了。

没有想过我能嫁去国外。前夫是在国外工作的蓝领工人，当时已经30多岁了，回武汉找老婆带出去的那种。很快他就相中我，不到三个月，我就到了蓝天白云的异国他乡。

咳嗽倒是再也不犯了，可是强烈的孤单感袭来。华人圈子不大不小，可大部人都好像看不起蓝领。其实前夫的收入真不算低，工作时受人尊重。但是中国人嘛，自古就看不起出体力的，所以连带我也被看不起。

磕磕绊绊去学语言，又去当代购什么的。可是本钱少，在国内人脉不够广，再加上电子商务这些不熟悉，做了一段时间就发现根本赚不到钱还赔时间赔力气。

现在回想起来，那时的我应该是有点抑郁的倾向了。前夫一回家，我就找各种理由和他吵架，仅有的一点家务也不乐意做。这样熬了两年多，终于我父母说：“实在坚持不下去就回来吧，家里总有一个地方给你住的。”

覆水重收

感觉很糟糕

离婚后，我带着前夫给的一点赔偿金回到了生我养我的武汉。爸妈已经搬进了三环边一处还建房里。小两房，补了一些钱，耗尽了他们所有的积蓄。虽然我的房间只有六个多平方米，但我还是挺开心的。

手里的钱，如果省一点，够几年的生活费。所以我也不急，报名了驾校，又去学美容和化妆。重遇周平详是去年春节后，街头偶遇，他带着一个小女孩叫我。他约我去旁边快餐店坐坐，我犹豫几秒答应了。我出国后他就结婚了，迅速有了孩子。老婆是他妈看中的，可真生活在一起，两个女人各种不和。他终于意识到婆媳是天敌，可是经济能力又不足以带妻儿搬出去住。小生意不好做，他爸过世后，他被照顾着进了那家国企，工资虽然不算高但总算稳定。

周平详的语气里透着浓浓的悔意，这让我也恍惚：“当初轻易放弃，是不是真的错了。”也许是生活依旧无聊，我和他开始频繁联系，甚至超过了热恋的时候。他和我视频时间有限，但微信几乎随时保持着互动。

有一阵子我妈生病住院，周平详甚至经常抽空去看她，人家都以为他是我妈的女婿。父母劝我不要去蹚浑水，可陷入爱情的我听不进去。

偷情这事，纸包不住火。今年年后，周平详老婆终于知道了，而且还知道了我们的过往。更让人震惊的是，她和我说，她早不耐烦在这个家过了。我的出现，让她有了离婚的充足理由。周平详老婆的话也让我清醒了。

我到底是在干什么？以前吃过他妈的亏难道没有吃够，现在还要去给他女儿当继母吗？既然这样，有必要在一起吗？我还年轻，有必要去蹚浑水？

思考再三，我和周平详提了分手。他起初有点惊讶，觉得不能接受。我说：“你就当我做错了呗。你妈妈那样的，我以前都处不来，现在还加上你女儿，我真心没这个本事。”一提他妈强大的战斗力，就比什么都有说服力了吧。我们就这么淡了联系，虽然失落，但却是必须的。

李青说情

一叶障目 不见森林

我有个朋友曾经开玩笑说，她老公“人尽可夫”，意思是，她老公那个人性格温厚，和谁都处得来，他给哪个女人当丈夫，都会是一个好丈夫。这话确实有一定道理，结婚久了，我们会发现，并没有什么非君不嫁的事情，差不多能匹配上的男女，只要双方想要好好过日子，都能把婚姻生活过下去。

人生不如意，未必就是因为你没有找到一个称心如意的另一半，有可能是你自己的思维方式和行为方式有什么需要修正的地方，那么也就没必要死抱着一棵树，一叶障目不见森林。如果两个人之间问题太多，障碍太大，就换一棵树试试。哪有那么多刻骨铭心的爱情呢？如果真的有，你们也不会蹉跎到现在，早就冲破一切阻拦在一起了。