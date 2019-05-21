武汉“美丽尔”超范围为17名美女整形被查处 没有全麻资质竟做抽脂手术

浙江的黄女士在武汉一家美容机构做抽脂手术后，发现该机构竟没有全身麻醉（以下简称“全麻”）的资质！连日来，武汉市武昌区卫生计生执法大队接到多起投诉，称不少美容机构涉嫌超出核准登记范围的诊疗科目，执法人员随即展开调查。

做完抽脂术，发现诊所没资质

浙江的黄女士告诉记者，她一直在武汉打工，今年年初在朋友的介绍下，决定到武昌中南的美丽尔整形做抽脂手术，费用5.4万元。4月16日，她在该诊所完成了第一阶段的手术，对大腿和手臂进行了抽脂。

黄女士介绍，在术后恢复中，她觉得大腿坑坑洼洼，而且浮肿，她找到美丽尔整形询问，对方却说是正常情况。然而，黄女士还是觉得手术后昏昏沉沉，恶心想吐。后据她了解，该诊所根本不具备做全身麻醉的资质，她随即到武昌区卫健局投诉了该诊所。

武昌区卫生计生执法大队接到她的投诉后，调查了该诊所；而黄女士也取消了后面第二阶段腰腹部和下巴的抽脂手术，经过沟通，该诊所退还了她1.3万元的手术费。

病历为空白，患者手术“不知情”

执法大队对美丽尔诊所的突击检查中，详细检查了手术室、药房、诊室、消毒间及医疗废物暂存间等区域，核查医务人员15人。从200份客户病例中，执法人员发现有17位客户的手术项目涉嫌超范围诊疗。

该医疗美容机构陪同检查人对现场检查情况无异议，确认证据属实并当场签署执法文书。

记者事后在执法大队看到上述17份病例，发现多是女性隆胸、抽脂等需要全身麻醉的手术，而该诊所并没有这样的资质。此外，几乎所有的病历上，大多数的地方是空白的，仅有客户签名，这就意味着，客户对手术的细节基本不知情。

武昌区卫生计生执法大队负责人表示，他们已将这些病例作为证据，对该诊所进行立案调查。

记者尝试联系该诊所负责人冷女士，但无法联系上。

非法美容工作室藏身菜场、写字楼

记者了解到，5月10日，武昌区卫生计生执法大队出动执法，查处非法行医对象3家，1家位于中华路街的黑诊所，2家位于徐家棚街藏在写字楼的美容工作室，共查处暂扣药品器械4件，包括注射器、医用棉签、药品、一次性手套、手术服等。

武昌区卫生计生执法大队队长张拥军告诉记者，黑诊所、非法医美工作室多数藏在菜场周边、居民住宅楼和办公写字楼等，且无招牌，无广告。今年以来，大队出动卫生监督员200余人次，车辆100余台，检查200余户次，打击非法医疗美容机构60户次，处罚30户次，罚款3.95万元。

如何正确选择规范的医疗美容机构

执法人员提醒，要正确选择规范的医疗机构，必须做到“三看”“三要”“三不”“两注意”。

“三看”：一看对外悬挂招牌“XXXX医疗美容医院”或“XXXX医疗美容门诊部”或“XXXX医疗美容诊所”；二看大厅公示《医疗机构执业许可证》，包括：医疗机构名称、地址、诊疗科目是否与实际一致；三看大厅收费公示。

“三要”：一要索取医疗文书，包括：门诊或手术病历、诊疗处方等；二要索取就诊发票（收费凭证）；三要与其接触相关人员拍照留存。

“三不”：一不贷款美容；二不盲目美容；三不夜间手术。

“两注意”：一注意选择手术项目应与医疗机构核准的诊疗科目和手术级别相符合；二注意分清医务人员、咨询人员和借贷人员。（记者张栋）