“520”结婚登记扎堆 心理专家送给新人“幸福锦囊”
因谐音“我爱你”，每年5月20日是很多准新人选择喜结连理的吉日。记者从武汉市东西湖区民政局婚姻登记处获悉，5月20日当天，共有247对新人领取了结婚证。在一楼大厅，还专门设置了“新婚课堂”，邀请了湖北省心理咨询协会丹宁老师为新人们送上保持婚姻美满的“幸福锦囊”。
5月20日清晨7时多，就有新人在东西湖区民政局门口排队等着领结婚证了。周先生和妻子小于告诉记者，“就想在这一天领证，以后永远都记得‘我爱你’的美好时刻！”
据东西湖区婚姻登记处负责人介绍，区婚姻登记处已提前接受网上预约和微信预约，并提供咨询指导，确保新人们流程清楚，迅速顺利地领到结婚证。
东西湖区民政局相关负责人介绍，5月20日当天，该局共有247对新人领取了结婚证，超过了往年同期的领证人数。
东西湖区民政局婚姻登记处今年特别邀请了省心理咨询协会丹宁老师，以轻松有爱的小游戏测试，为新人们传授保持婚姻美满的“幸福秘诀”。
“请在这张白纸上，写出你们最想表达的数字！”新人袁静和王彪刚领结婚证，充满好奇地感受了一场丹宁老师给他们玩的“默契游戏”。王彪本能地写下“520”，“因为今天是5月20日！”他想了一会儿，又划掉写了一个∞的符号，“这代表着‘无穷大’！也代表着我对她的爱无穷尽！”袁静则写下“1314”，她说，“在520表白‘一生一世’，是我的心愿！”
丹宁老师根据两个人的性格分析，给出了保持爱情甜蜜的建议。“女生在今后的婚姻生活中多‘说一说’，男生以后多‘想一想’，生活就会更美好！”
丹宁老师告诉所有领证的新人们，要保持婚姻的幸福度，记住八字秘诀：期待降低，忍耐增加。“对彼此多些包容，就是保持到金婚的秘诀。”（记者马梦娅）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn