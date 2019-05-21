“520”结婚登记扎堆 心理专家送给新人“幸福锦囊”

因谐音“我爱你”，每年5月20日是很多准新人选择喜结连理的吉日。记者从武汉市东西湖区民政局婚姻登记处获悉，5月20日当天，共有247对新人领取了结婚证。在一楼大厅，还专门设置了“新婚课堂”，邀请了湖北省心理咨询协会丹宁老师为新人们送上保持婚姻美满的“幸福锦囊”。

5月20日清晨7时多，就有新人在东西湖区民政局门口排队等着领结婚证了。周先生和妻子小于告诉记者，“就想在这一天领证，以后永远都记得‘我爱你’的美好时刻！”

据东西湖区婚姻登记处负责人介绍，区婚姻登记处已提前接受网上预约和微信预约，并提供咨询指导，确保新人们流程清楚，迅速顺利地领到结婚证。

东西湖区民政局相关负责人介绍，5月20日当天，该局共有247对新人领取了结婚证，超过了往年同期的领证人数。

东西湖区民政局婚姻登记处今年特别邀请了省心理咨询协会丹宁老师，以轻松有爱的小游戏测试，为新人们传授保持婚姻美满的“幸福秘诀”。

“请在这张白纸上，写出你们最想表达的数字！”新人袁静和王彪刚领结婚证，充满好奇地感受了一场丹宁老师给他们玩的“默契游戏”。王彪本能地写下“520”，“因为今天是5月20日！”他想了一会儿，又划掉写了一个∞的符号，“这代表着‘无穷大’！也代表着我对她的爱无穷尽！”袁静则写下“1314”，她说，“在520表白‘一生一世’，是我的心愿！”

丹宁老师根据两个人的性格分析，给出了保持爱情甜蜜的建议。“女生在今后的婚姻生活中多‘说一说’，男生以后多‘想一想’，生活就会更美好！”

丹宁老师告诉所有领证的新人们，要保持婚姻的幸福度，记住八字秘诀：期待降低，忍耐增加。“对彼此多些包容，就是保持到金婚的秘诀。”（记者马梦娅）