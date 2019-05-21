金象大药房总经理宋强：做健康知识的普及践行者

人民网北京5月21日电 （记者崔元苑）在“为爱发声”“五月血压测量月”之际，国药控股国大药房总助，北京金象大药房、北京国大药房总经理宋强在接受采访时表示，大药房应该承担取药中心、用药咨询，健康知识普及的入口和践行者的角色。

提供个性化的建议，做健康的守护者

在宋强心中，社区药房还是要为老百姓做社区服务的，要获得顾客的信任，最终实现让老百姓少服药、多健康的目标。

据介绍，国大、金象药房主要是在社区开展患教讲座，宣讲慢病防治常识，通过公众号、微信群、店内的POP海报、店内的药师宣教等开展科普宣传；另外就是通过建立药历，由药师为患者提供个体化的药物治疗管理服务。

作为药房零售渠道，推动药师和药历服务的开创方面，国大、金象开展得较早。“药物用量是很重要的一个事情。”宋强指出，高血压患者是慢性病患者，需要长期用药和日常血压的监控，饮食、体重、运动、年龄等都是有波动的，不可能一个药方一劳永逸，而是要随着个体的差异来做调整。所以，我们的药师现在在做一些最基础的高血压疾病知识的传递，对于患者的病史、几年用药的情况进行互动交流，通过建药历来帮助患者或者消费者管理好慢病。

“目前我们的药师团队，执业药师加药师400余名，已经为一万余名顾客创建药历，可以为他们在线提供咨询和用药方案的评估、指导。这些工作为提高患者的健康意识、科学素养，养成良好的生活习惯，更好的配合医生的药物治疗都起到了积极的促进作用。” 宋强称。

“药师就是健康咨询师。” 宋强介绍说，药师专业团队会为高血压顾客建立药历，进行随访，针对顾客的血压控制情况提供专业指导，目标就是提升高血压患者药物治疗的达标率，坚持服用抗高血压药物。

推动健康中国建设，就要改变和纠正重医不重药、不重预防的取向。据了解，建药历首先是解决认知，让顾客信任，通过建药历和药师的长期互动，顾客需求就比较多了，希望得到对应的健康咨询或建议，比如睡眠、饮食、生活方式以及精神健康方面的一些引导。

“我们做健康的守护者，提供个性化的建议、支持和互动。” 宋强对于药师和药历的职责和功能十分清晰。目前来看，会员、建药历的顾客在逐步增加，希望得到深入服务的顾客在增长。

据了解，目前来药房购药或者咨询的顾客或患者中，高血压疾病越来越趋于年轻。老年患者则是进入一个稳定购药的状态。顾客的需求也不止于简单的吃药，还希望获得健康。

在北京市场，老百姓对高血压疾病的了解相对还是比较好的。但对于单病种带来的附带健康问题，还不够了解和重视，对于血压控制达标的意识还存在不足。尤其是对于伴随糖尿病、冠心病等慢性病的高血压控制需要有更严格的标准的知晓率较低。另外，重视服药，忽视生活方式改善的现象比较普遍。

“我们希望通过药房、社区公益这个渠道给老百姓正向的传递，比如和医院的联系，和一些健康科普品牌栏目的合作等等。”宋强指出。

他介绍，金象国大药房为更好顾客服务，到店即可免费测量血压，在今年的“五月血压测量月”期间，西内店开展4场次社区服务活动；聘请医生为药师开展高血压药物治疗管理的专业培训和案例分享，进一步提升国大药师的专业服务能力等等。

贴近患者、深入服务，实现品牌长线发展

据了解，由于北京市场的独特性，处方还没有大规模的流出，医保在零售药店的使用还存在着一定的障碍，所以在药店购买慢病用药的患者比例较低。加上北京高度发达的医疗环境，覆盖面广泛的社区医院的设立，一定程度上分流了零售药店的客流。近几年，高血压等慢病药的销售占比也呈现逐年下降趋势，高血压等慢性病用药在零售市场增长空间有限。

“所谓品牌效应，是长时间为患者做公益服务，赢得顾客和患者的信任而日积月累建立而来的。”在宋强看来，做真正的有社会责任感的企业，虽然眼前利润不高却可以获得长线的收益。

医疗资源总量决定了医生不可能为每个患者都做深度服务，而且我国的医疗模式正在由“重疾病治疗”向“重疾病预防”转变，因此，未来，药房的社区教育、社区服务非常重要。

宋强认为，药房是不可或缺的参与者的角色，咨询者的角色，有效的疾病健康的理念知识的传导者，正向的疾病健康知识的宣传者。不断提升药房人员的专业性，引导顾客少服药，多预防，有利于未来零售帮国家控费，通过互联网大数据助力健康政策落地。

“未来我们将参与社区内的医疗、药房、工业各个环节的打通，药房可以助康、助教、助药、助养等等功能，发挥健康服务者、支持者、守护者的角色。”宋强说。

零售、药房、医院、药企的联动可以实现优势互补，患者从而享受到更好的服务、更便捷的服务、更优质的产品、更实惠的价格。但目前，这样的联动还不是很成熟。对此，宋强认为，与医院之间的互动还需要加强。期望构建一种切实可行的机制，各方取长补短，让有限的资源得到最好的利用，形成一个有机的整体，让老百姓受益，国家的健康战略得以落地生根。

宋强表示，零售企业的优势在于贴近患者，可以得到一线药物使用的反馈信息，这对于药物在真实世界的评价极为重要，这些信息的收集和反馈对于药企而言是非常宝贵的，对于药物的评价、研发等的帮助会非常大。另外，药企还可以携手为百姓做许多事情，对于疾病的预防与治疗会非常有意义。”