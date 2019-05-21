湖南中医药大学第一附属医院皮肤科主任、主任医师 席建元

社会节奏加快、工作压力大、精神过度紧张……现代生活像洪水猛兽般推着人们往前赶路，伴随而来的是，“头顶危机”成了不少人不得不面对的困扰。从枝繁叶茂到草木凋零, 脱发者们常以聪明“绝顶”掩饰头顶寥寥无几的尴尬。头发虽是身体的“附属品”,但在这个看重“颜值”的时代，谁人不想 “顶”上添花呢。

从中医临床情况看，脱发已成为现代人的通病，而且越来越年轻化，20岁~35岁的年轻人逐渐成为“主力军”。男性、女性脱发在临床表现上有所不同，男性主要表现为前额发际后移和(或)头顶部毛发进行性减少和变细；女性主要表现为头顶部毛发进行性减少，表现为弥漫性头发变稀，常伴有头发油腻、头皮屑增多、头皮瘙痒等。

事实上，祖国医学对脱发早有认识，有关记载最早见于《黄帝内经》，称之为“毛拔”“发坠”。传统中医学认为，毛发的生长荣枯多与肾精、气血盛衰有关。由于男女脱发表现有别，故脱发当从性别差异论治，辨证调理。

肾藏精，主骨生髓，其华在发，发为肾之外候，肾精足则毛发自荣。男性在现代社会工作压力大、精神过度紧张，容易导致肾精耗伤、发枯脱落，脱发多是肾精不足所致。故临床治疗男性脱发时当“从肾论治”，常配合滋补肝肾、填精生发之药物，如桑寄生、牛膝、菟丝子、覆盆子等，方剂常用七宝美髯丹加减；若偏阴虚者，加女贞子、旱莲草、桑葚子以补肾养阴；伴心烦口干、口舌溃疡、舌红少苔、脉细数者，加知母、黄柏、玄参以滋阴清热泻火；偏阳虚者，加补骨脂、杜仲、川续断、淫羊藿、巴戟天以补肾壮阳；精神紧张、失眠多梦者，加牡蛎、龙齿、夜交藤、合欢皮、酸枣仁以安神解郁。

传统医学著作《诸病源候论》指出，“若血盛则荣于头发，故须发美；若血气衰弱经脉虚竭，不能荣润，故须发秃落。”血为生发之本，血虚、血瘀、血热均可导致头发脱落。女性一生要经历“月经、孕产”等生理过程，耗血过多，脱发病因也重在气血失调，故临床治疗当“从血论治”。血虚致头发供养不足而脱落，应治益气养血，方剂用养血生发汤加减，药用当归、首乌、川芎、丹参、白芍、鸡血藤、白蒺藜、黄芪、甘草等；而平素血热之体，易外感风邪，郁而化燥，进而耗血伤阴，阴血不能“上行”荣养毛发，故头发容易脱落，临床上多以清热凉血施治，并配合化湿、祛风、养血法并用，方药以凉血消风散为主。

需要提醒的是，注意食物禁忌可以加速病愈，脂溢性脱发患者应限制脂肪摄入，少吃糖类食物，少吃辣椒、生蒜等食物。脱发人群平时的饮食也有一定讲究：荤菜以低脂蛋白质为宜，如河鱼、精瘦肉、脱脂奶等；多食含植物蛋白的食物，如豆制品、马铃薯等；多吃一些经过慢火加工的新鲜绿色蔬菜。饭后喝些温热的薄荷茶，坚持每天吃2个新鲜水果。另外，维生素B6对于调节脂质代谢、抗皮脂、刺激毛发再生均有效果，可以多吃一些含有丰富维生素B6的食物，如马铃薯、蚕豆、青鱼、橘子、芝麻等。