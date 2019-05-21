小满，防湿邪在体内游走
彭玉清
5月21日是小满，是进入夏季后第二个重要的节气，标志着闷热、潮湿的酷夏即将来临。从中医角度看，小满后自然界中阳气充足，养生要格外做好祛湿热、防皮肤病的准备。
小满时节气温持续升高，雨水开始增多，此时闷热与潮湿并行，容易使湿热困于体内。中医认为，湿为阴邪，易损脾胃、伤阳气，如果一旦再跟寒、热、风、暑等外邪相联合，极易形成“寒湿、热湿、风湿、暑湿”，这些外邪在身体中到处游走，会诱发多种疾病。中医临床发现，很多哮喘、心脑血管疾病甚至肿瘤的发生，都与湿邪有关。加上这个季节人们喜欢吃点“凉口”，更易导致脾胃受损产生腹泻等症状。因此，此时饮食宜热食，不可过于贪凉。同时多摄入有健脾、和胃、利湿的食物，如山药、冬瓜、米仁、莲子、丝瓜，以及辛味芳香食物，如茼蒿、蒿子杆、芹菜、香菜、生姜等。另外，坚持适量运动，跑步、游泳、瑜珈、太极等活动有助气血循环，增加水分代谢，可加速湿气排出体外。日常起居也有注意事项，比如下雨天应减少外出，不慎淋雨及时更换衣物，洗完澡后要充分擦干身体，吹干头发；保持房间干燥，多开窗通风。
此时节也是皮肤病的高发阶段，如风疹、湿疹等，可感皮肤瘙痒。中医认为，这多与素体湿盛，郁于肌肤，复感风热或风寒，与湿相搏，郁于皮毛肌肤腠理之间所导致。也有过食肥甘，脾胃不和，湿热蕴结，郁于肌肤而发病。若出现皮肤病等问题，建议饮食应以清淡清爽为宜。平时就有皮肤过敏者，除饮食忌口外，还要注意室内环境清洁，避免蚊虫叮咬，远离新居装修等。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn