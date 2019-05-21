小满，防湿邪在体内游走

5月21日是小满，是进入夏季后第二个重要的节气，标志着闷热、潮湿的酷夏即将来临。从中医角度看，小满后自然界中阳气充足，养生要格外做好祛湿热、防皮肤病的准备。

小满时节气温持续升高，雨水开始增多，此时闷热与潮湿并行，容易使湿热困于体内。中医认为，湿为阴邪，易损脾胃、伤阳气，如果一旦再跟寒、热、风、暑等外邪相联合，极易形成“寒湿、热湿、风湿、暑湿”，这些外邪在身体中到处游走，会诱发多种疾病。中医临床发现，很多哮喘、心脑血管疾病甚至肿瘤的发生，都与湿邪有关。加上这个季节人们喜欢吃点“凉口”，更易导致脾胃受损产生腹泻等症状。因此，此时饮食宜热食，不可过于贪凉。同时多摄入有健脾、和胃、利湿的食物，如山药、冬瓜、米仁、莲子、丝瓜，以及辛味芳香食物，如茼蒿、蒿子杆、芹菜、香菜、生姜等。另外，坚持适量运动，跑步、游泳、瑜珈、太极等活动有助气血循环，增加水分代谢，可加速湿气排出体外。日常起居也有注意事项，比如下雨天应减少外出，不慎淋雨及时更换衣物，洗完澡后要充分擦干身体，吹干头发；保持房间干燥，多开窗通风。

此时节也是皮肤病的高发阶段，如风疹、湿疹等，可感皮肤瘙痒。中医认为，这多与素体湿盛，郁于肌肤，复感风热或风寒，与湿相搏，郁于皮毛肌肤腠理之间所导致。也有过食肥甘，脾胃不和，湿热蕴结，郁于肌肤而发病。若出现皮肤病等问题，建议饮食应以清淡清爽为宜。平时就有皮肤过敏者，除饮食忌口外，还要注意室内环境清洁，避免蚊虫叮咬，远离新居装修等。