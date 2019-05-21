中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚 □ 田思玮

胃痛又称胃脘痛，是以上腹部反复发作性疼痛为主的症状。由于疼痛部位近心窝部，古人又称“心痛”“胃心痛”“心腹痛”“心下痛”等。疼痛多是因“不通”，即不通则痛，其病因繁多，却以气滞与瘀血为多见。胃痛可由多种疾病导致，若有气滞血瘀导致的慢性胃炎，症状表现为胃脘胀痛或刺痛且连及两胁、嗳气频繁、食欲不振等，可长期服用玫瑰花酒，能行气活血，有效缓解胃痛。

具体做法为：准备鲜玫瑰花3.5千克、50度左右白酒15升、冰糖2千克（可按比例减少），将玫瑰花浸入酒中，同时放入冰糖，用瓷坛或玻璃瓶贮存，浸泡月余。每日饮1~2盅，连服数日，注意不可加热。

方中，玫瑰花气味芳香，性味微苦，入肝、脾二经，可理气解郁、和血散瘀，具耐温、耐寒之性。白酒具有通经活络、驱寒之功，现代研究表明，其可促进新陈代谢、刺激胃液和唾液分泌，从而起到健胃的效果。冰糖味甘性平，是炮制药酒常用的辅料，具补中益气、和胃润肺之效，在此方中加入使口味甘甜，同时促进津液的产生。三药相伍，既行气又活血，长期服用，缓解胃痛效果较好。▲