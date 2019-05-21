小儿脱肛，使君子仁炖肉汤

推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠

点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

小儿脱肛是临床常见病之一。小儿禀赋不足，气血未旺或后天失调、喂养不当、营养不足、身体虚弱，以及慢性泻痢、长期咳嗽、习惯性便秘等，均易导致中气下陷，导致脱肛。

对于小儿脱肛，使君子仁有独特的疗效。根据临床观察，小儿脱肛多由蛔虫病所致，耗伤水谷精微，由于气血不足、气虚下陷，不能收摄，而致脱肛。可取使君子7粒，去壳取仁，捣烂后夹入20克山楂糕（果丹皮）中制成药丸备用，每丸3克。每次取1丸，与瘦猪肉2两，加水炖成肉汤，连服3天后休息3天，再服药3天为一疗程。

使君子味甘性温，可杀虫、消积、健脾，治疗小儿脱肛可收到较好的疗效。1~2岁的患儿，服后偶有轻度恶心、呕吐、食欲不振等反应，这与患儿体质差或药量大有关，减半药量可避免。曾有一4岁的患者，3年前患痢疾后发现大便时肛门内有淡红色的柔软肿物脱出，内服中药半个月，没有效果。至今肿物脱出，不易推回肛内，便时肛门带血。用上方一个疗程后，症状消失，至今未复发。