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碎屑晾干再抖 缩水用纸板撑

洗衣问题巧应对

2019年05月21日08:44 来源：人民网-生命时报

洗衣服时不小心，总会出现各种“状况”：兜里的纸巾忘了拿出来、牛仔裤掉色染蓝了白衬衫、毛衣缩水……近期，日本家务专家河野真希在“包罗万象”网站撰文，指导大家当遇到这些情况时，应该怎样处理。

纸巾碎屑沾满衣服。放进兜里的纸巾忘了拿出来，用洗衣机洗完后碎屑沾得到处都是，这样的经验多数人都有。最好把衣服先晾干，再抖落碎屑，剩下的用粘尘滚筒粘干净。

牛仔裤掉色，染蓝白衣服。衣服被染色后，一定要在潮湿时处理。放进50℃左右的热水和较多的漂白剂浸泡。

衣服洗后缩水。羊毛、尼龙、丝绸等材质的衣服洗后容易缩水。可以用纸箱等硬纸，剪成衣服缩水前的大小，泡在放了中性洗涤剂的温水中，之后等水分稍干，放进衣服中阴干。这种方法能在一定程度上使缩水的衣物恢复原状。

衣服洗后变大。有些衣服洗后会变形，尤其是羊毛衣。建议用熨斗熨变大的部位，同时用手整理，就会缩小，变回原样。(赵可佳 编译)

(责编：李轶群、杨迪)


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