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装入网袋 减少暴晒

温水洗毛巾 不干硬

赵可佳

2019年05月10日10:34 来源：人民网-生命时报

很多人都有这样的经历：洗完的毛巾或衣物晾干后，变得发硬板结，用起来很不舒服。近期，日本家务专家每田祥子在“包罗万象”网站上解释了毛巾变硬的原因，以及让它们重返柔顺的办法。

毛巾衣物变硬，往往是晒过头了。纤维本身就含有一定水分，如果在炎热的夏日或干燥的冬天，长时间在直射阳光下晾晒，其中的水分就会蒸发，让纤维变硬，吸水后触感也不再柔软。建议在外面炎热、干燥的时候，将毛巾、衣物挂在室内阴干，或者挂在阳台上3小时左右就收回来。

还有一个原因，是洗衣液残留在纤维上没有洗净，晾干后会妨碍纤维恢复原状。如果增加漂洗的次数，又会伤害纤维，起到反效果。建议严格按照洗衣液的使用量标准来洗涤，过多使用并不会让衣物更干净，还污染环境。另外，最好用温水洗涤，冬天用自来水和洗衣粉时，先将洗衣粉用温水溶化，再倒入洗衣机。

另外，滚筒洗衣机是以模仿棒锤击打衣物为原理来清洗衣物的。毛巾表面有很多绒毛，经滚筒洗衣机洗后再自然风干，很容易变干硬。最好将毛巾装入网袋再洗，有条件的家庭洗后可放入烘干机，让绒毛再度蓬松起来。（赵可佳 编译）

(责编：李轶群、杨迪)


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