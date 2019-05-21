四个练习，纠正骨盆
马 明
东南大学附属中大医院康复医学科副主任治疗师 马 明
生活中，大部分人骨盆不正。骨盆的不正确位置分前倾、后倾及左右不均3种。孕妇、啤酒肚、常穿高跟鞋以及扁平足人群易出现骨盆前倾；腰椎弧度变直、含胸驼背、下肢功能变差的老人易出现骨盆后倾；习惯单侧发力运动（如打高尔夫、保龄球）、姿势不佳（如翘二郎腿）或长时间开车者，易骨盆左右不均。
骨盆不正会引发便秘、痛经、肩颈酸胀、慢性疲劳、体寒等诸多问题，不可忽视，下面介绍几招纠正你的骨盆位置。
摇摆身体。直立，面向墙壁，双手伸出扶墙，一只脚离地，重心放在另一只脚上。分别向前、后、左、右4个方向摆动身体，坚持1分钟后换另一只脚。每天练习6分钟左右。
牵拉运动。平躺，将手环抱一条大腿后侧，轻轻将其拉向胸口，同时保持另一条腿贴实床面。动作过程中将腿抬高，一点点伸直。两条腿交替做，每条腿保持30~60秒为一次，各做10次。
合掌旋转。放松站直，双脚分开，比肩略宽，伸出双臂，双手合十放于胸前，在水平方向分别向左和向右旋转上半身，找到旋转时较为轻松的一侧。深吸一口气，较轻松一侧的脚向前跨一步后不动，同时上半身向同侧旋转至最大限度，保持10秒后放松，恢复原位。
高举伸展。放松站立，双脚分开，比肩略宽。深吸一口气，踮脚尖向上伸展，同时双手十指交叉（向前弯腰较轻松的人手背向下，向后下腰较轻松的人手心向下），向上举至最高，保持10秒后放松。
轻微骨盆不正可通过上述办法纠正缓解，但若损伤严重则应去医院做CT、磁共振等检查，请康复科医生进行治疗，配合呼吸训练及拉伸训练进一步纠正。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn