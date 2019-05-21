东南大学附属中大医院康复医学科副主任治疗师 马 明

生活中，大部分人骨盆不正。骨盆的不正确位置分前倾、后倾及左右不均3种。孕妇、啤酒肚、常穿高跟鞋以及扁平足人群易出现骨盆前倾；腰椎弧度变直、含胸驼背、下肢功能变差的老人易出现骨盆后倾；习惯单侧发力运动（如打高尔夫、保龄球）、姿势不佳（如翘二郎腿）或长时间开车者，易骨盆左右不均。

骨盆不正会引发便秘、痛经、肩颈酸胀、慢性疲劳、体寒等诸多问题，不可忽视，下面介绍几招纠正你的骨盆位置。

摇摆身体。直立，面向墙壁，双手伸出扶墙，一只脚离地，重心放在另一只脚上。分别向前、后、左、右4个方向摆动身体，坚持1分钟后换另一只脚。每天练习6分钟左右。

牵拉运动。平躺，将手环抱一条大腿后侧，轻轻将其拉向胸口，同时保持另一条腿贴实床面。动作过程中将腿抬高，一点点伸直。两条腿交替做，每条腿保持30~60秒为一次，各做10次。

合掌旋转。放松站直，双脚分开，比肩略宽，伸出双臂，双手合十放于胸前，在水平方向分别向左和向右旋转上半身，找到旋转时较为轻松的一侧。深吸一口气，较轻松一侧的脚向前跨一步后不动，同时上半身向同侧旋转至最大限度，保持10秒后放松，恢复原位。

高举伸展。放松站立，双脚分开，比肩略宽。深吸一口气，踮脚尖向上伸展，同时双手十指交叉（向前弯腰较轻松的人手背向下，向后下腰较轻松的人手心向下），向上举至最高，保持10秒后放松。

轻微骨盆不正可通过上述办法纠正缓解，但若损伤严重则应去医院做CT、磁共振等检查，请康复科医生进行治疗，配合呼吸训练及拉伸训练进一步纠正。▲