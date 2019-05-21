20～60岁，锻炼有侧重

近日，美国“医药传媒”网站给20~60岁以后的人士提供了一些实用的运动建议。

20多岁：这个阶段可尝试不同形式的锻炼，找到你喜欢的运动方式。请努力让锻炼成为一种你不想放弃的习惯。

30多岁:这个年龄段的你可能很忙，没有足够的运动时间，但至少要每天安排3次15分钟的散步。此外，为保持健康和肌肉，每周最好进行2~3次力量训练，如举铁。如果你刚开始锻炼，不如参加一些课程，或者找一个靠谱的私人教练。

40多岁：通过做低强度的运动，比如瑜伽，可帮助你缓解压力，增强身体灵活性。另外，你还需要一定的高强度运动，比如动感单车，来燃烧卡路里，增强肌肉弹性。高强度锻炼后的恢复时间会有点长，注意保证充足睡眠。

50多岁:在保持规律锻炼的基础上，你需要警惕慢性病。这个年龄段最好尝试一些新的锻炼方式，能活跃大脑，也可让不同肌肉得到训练。每周至少保持1~2次高强度锻炼，结合骑自行车、徒步旅行等有趣味的运动，能助你生活得更健康。

60岁及以后：这个阶段的你不能放弃运动，因为它可帮你保持生活自理能力。可多参加集体课程，保持社交活动。注意坚持力量训练，最好借助器械，能减轻关节负担。练太极很适合此年龄段，有助提高灵活性和平衡感。▲（林 茵）