天然入眠法 临睡做一遍
广州中医药大学第一附属医院康复中心 主任 庄礼兴 □林 敏 锁卓琪
中医认为，睡眠多受气血、脏腑影响，只要使其调和通利，能一定程度上改善失眠。这里给大家推荐7个按摩保健招式，这些天然的方法每晚临睡前做一遍，可帮你安心入睡。
十指叩头。十指张开，两手分别放在头顶处。用十指指腹叩击头部，不拘穴位、不固定位置，有痛感的地方可多叩击几次。由前向后，重复进行3分钟。
五指梳头。张开五指，将中指对准头部前半部分头发正中，即督脉循行处。先用左手梳，再用右手，两手轮流梳3分钟。
同揉耳轮。拇指和食指同时按揉耳朵，分别从下往上按揉耳轮、耳轮脚、耳轮脚附近的软骨各1分钟。
揉后发际。十指张开置于后脑勺处。用两手拇指同时从外向内轻揉后发际线附近的穴位，分别是耳后的翳风穴、乳突穴、安眠穴、风池穴和风府穴，3分钟即可。
按揉劳宫。张开左手掌，用右手拇指按揉左手劳宫穴约1分钟。再以同样方法按揉另一侧。
按揉涌泉。睡前温水泡脚后按两脚的涌泉穴约3分钟。
腹式呼吸。双手交叠放于丹田处，进行腹式呼吸，即吸气时鼓起肚子，呼气时收腹（如图）。腹式呼吸时意念集中于呼吸，且呼吸深沉，有助红细胞含氧量的增高，人也容易恢复平静。
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