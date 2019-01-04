中医专家教你头颈部按摩安神！

专家：广东省中医院副院长、教授张忠德

医案

小陈，女，22岁，眠差2月余

小陈22岁，读大三。前段时间忙着准备考研，经常熬夜，平时很少生病的她，这段时间变得爱犯困，还时不时胃胀，后来睡眠变得很糟糕，每晚需服用安眠药才能入眠，还经常做梦，醒来以后晕晕沉沉的，脑袋里就像注了铅一样。近一个月来，有时服用安眠药也很难入眠，整个人都很疲倦，潮热出汗，喜欢喝冷饮，觉得心烦气躁、胃口很差、嗳气、打嗝、口淡淡的，总想吃点重口味的，最近月经前后经常感觉腰酸、腹痛等不适，于是来找德叔求治。

德叔解谜

思虑过，心脾伤，肝火燃

德叔认为小陈这种情况属于考前综合征，是由于考研期间思虑过多，伤到了心脾，产生不了足够的气血，导致心神失养，加之饮食不注意，进食过多寒凉之品，损伤脾阳，脾弱了，根据五脏之间的关系，肝就旺起来了，进而出现眠差、难入睡、潮热汗出、心烦、胃口差等一系列症状。治疗上，德叔以健脾柔肝，养心安神为主。经过两周治疗，小陈不再需要安眠药助眠，精神好了很多，记忆力也明显改善。

预防保健

头颈部按摩消除紧张

德叔建议，小陈要养成按时入睡和起床的良好习惯，晚饭不要过饱和过晚，应该吃些容易消化的食物。睡觉前不饮用浓茶或咖啡等，也不要喝过多的饮料，如蔬菜汁、果汁等。养成睡前用温水泡脚的习惯，温通下肢经络，改善全身经络循环，有利于放松压力，促进快速入眠。长期压力大、容易精神紧张的人，可通过头颈部按摩消除紧张及疲惫感，方法如下：1.揉按太阳穴：双手拇指置于太阳穴上，以适当力度顺时针点揉，节奏要慢，持续1分左右。2.摩耳轮：以食指贴耳郭内层，拇指贴耳郭外层，不分凹凸高低处，相对捏揉1～2分钟。3.用两手食指、中指指面，分别置于两耳后，沿翳风、安眠穴来回各推擦20-30次，至局部皮肤发热。4.捏项：做完第三步后，顺势单手按摩颈部肌肉。

德叔养生药膳房

佛手黄芪饮

材料：佛手10克，黄芪10克，冰糖适量。

功效：补气健脾，疏肝理气

烹制方法：将各物洗净，放入锅中，加清水750ml（约3碗），煎煮约40分钟，代茶饮。1人量，1周约3次。

备注：用于肝气郁结所致失眠之轻证，睡眠不佳、心情不畅、咽喉哽噎不适、食欲不佳、口干欲饮者。