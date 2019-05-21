剩牙还是留着好
孙永瀛
老人对拔牙常持两种态度：一些患者因身体不好怕痛，不愿将该拔的病牙拔除；也有一些患者认为“长痛不如短痛”，拔牙后可一劳永逸。提醒一下，如果老人剩下的牙齿是健康的，不可随意拔掉，即使是龋坏严重的烂牙根，如能修复也应尽量保留。
牙根和牙槽骨之间有一层纤维软垫，叫牙周膜。人们咀嚼时，牙周膜可缓冲牙齿阻力，保证牙根与牙槽骨之间不因摩擦而受伤。此外，牙周膜中还有许多感觉神经，咀嚼时，食物的软硬、牙齿的受力大小等信息会通过神经传递给大脑，以此调整咀嚼力量大小。这样既能嚼碎食物，又不会使牙齿受伤。
保住牙根好处很多。第一，可免除患者拔牙的痛苦；第二，保留健康牙根对修复来说，有利于假牙在口腔里的固定；第三，能发挥一定的咀嚼功能，维持对牙槽骨的生理刺激，提高咀嚼效率，避免其他牙齿恶化。第四，保留残根还可保持对牙槽骨的生理刺激，延缓牙齿衰老。
任何缺失牙的修复方式都不如保留自己的天然牙好。天然牙是我们身体自带的器官，在生物相容性方面有其他义齿材料无法比拟的优势。如果把残牙连根拔除，不但妨碍咀嚼功能，吃东西有麻木感，还可能造成牙周病变及下颌关节疾病。而且，拔牙也有一定禁忌，老人如患有高血压脑病、糖尿病、脑中风或心绞痛等，不太适合拔牙。
因此，如何处理松牙、残根残冠就显得至关重要。残牙根能否保留，必须经过牙科医生的评估判断，取决于剩余牙根长短、牙根周围的组织、牙槽骨吸收程度与表面牙齿松动程度等。很多情况下，通过根管治疗等方式是可以保住牙根的，并可在残根基础上对牙齿进行桩核冠修复。这样既保留了残根，又能恢复咀嚼功能，保持美观效果。所以，老人的剩牙是否应该连根拔除，应与口腔医生充分协商。▲
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