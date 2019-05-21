10城市开展医生办诊所试点
张健
日前，国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、财政部、人力资源和社会保障部、国家医疗保障局五部门制定了《关于开展促进诊所发展试点的意见》，提出了鼓励符合条件的医师全职或兼职开办专科或全科诊所等创新性改革措施。2019~2020年将在北京、上海、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、深圳、成都、西安10个城市开展促进诊所发展试点工作。试点工作将于今年9月底前启动。数据显示，目前我国共有诊所近22万家，诊所执业医师平均为1.4人，护士平均为1.2人。内科、口腔科、中医内科、中医外科、骨科、妇科的常见病、多发病诊疗业务占诊所业务的比例超过90%，诊所在基层医疗服务中发挥着重要作用。与此同时，诊所发展面临着人力资源紧张、医疗服务能力不高、行业监管存在困难等主要问题。
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