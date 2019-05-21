走进千万家 守好健康门

5月19日是第九个“世界家庭医生日”。今年“世界家庭医生日”的主题是“携手家庭医生，共筑健康生活”。

被称为居民健康“守门人”的家庭医生主要由社区全科医生、乡村医生、护士以及公共卫生人员组成，为民众提供基本医疗、公共卫生和健康管理等服务。我国自2017年开始推行家庭医生签约服务以来，重点人群签约率已达60%。

家庭医生满意度高

在近日举行的北京家庭医生大会暨“5·19世界家庭医生日”系列宣传活动上，北京市卫健委相关负责人透露，目前北京市家庭医生已达6378人，全科医生团队4100个，家庭医生累计签约740万人，总签约率35％。

北京市卫健委主任雷海潮表示，两年来，家庭医生所提供的诊疗服务量已经上升了30%，如果折算成每年的诊疗工作量，大概相当于每年1000万的诊疗人次。家庭医生对于加强分级诊疗制度、把医疗服务送到老百姓身边，起到了积极的作用。

雷海潮表示，一项针对北京市16区18周岁以上常住居民的调查显示，有93.3%的被访者签约了家庭医生，其中续签的比例达到70.8%，新签的比例为22.5%。89.9%的被访者对家庭医生签约服务表示总体满意，比上年提高8.3个百分点。

“未来，北京家庭医生提供服务将突出两个特点，一个是连续服务追踪，全面了解居民的疾病状态和日常生活状态，帮助患者实现服务过程全流程的无缝衔接。”雷海潮说，“二是要能够实现帮助患者预约二级医院、三级医院科室。”

打造量多质优队伍

家庭医生不是私人医生，而是对服务对象进行全面的、连续的、有效的、及时的和个性化医疗保健服务和照顾的新型医生。国家卫生健康委员会体改司梁万年在会上表示，与传统医生相比，百姓希望医生成为有效的咨询者、有效的沟通者、有效的协调者以及有效的“健康理财人”。

国家卫健委王贺胜副主任说，家庭医生团队通过签约服务，与居民建立稳定、互信的服务关系，为居民提供综合、连续的医疗卫生服务，有利于维护群众的健康、密切医患关系与社会和谐、引导居民合理利用医疗资源。

“我们要努力打造一支数量够、质量优的中国家庭医生队伍，为群众健康保驾护航。”王贺胜表示。

日前，国家卫健委发布了关于做好2019年家庭医生签约服务工作的通知，通知提到，要在保证服务质量基础上，扩大签约服务覆盖面。重点提升基层医疗服务能力，提升基层护理人员上门服务能力。与此同时，通知还提出，要推进“互联网+”签约服务，加快签约服务信息系统建设和应用，运用互联网、手机App等，为签约居民提供在线签约、健康咨询、预约就诊、健康管理、慢病随访、报告查询等服务。