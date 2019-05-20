认清甲状腺疾病的不同面目 专家呼吁及早检查甲状腺功能

人民网北京5月20日电 5月20日下午，2019第十一届国际甲状腺知识宣传周启动会在北京举办，今年国际甲状腺知识宣传周主题为“认清甲状腺疾病的不同面目”。由于甲状腺疾病症状隐匿且不典型，导致公众对该疾病的知晓率偏低、整体规范治疗率不足，专家呼吁要重视甲状腺健康，高危人群要及时进行甲状腺功能（简称“甲功”）检查。

国家卫生健康委疾控局慢病处处长吴良有、中华医学会内分泌学会前任主任委员滕卫平、中国医师协会科学普及分会会长郭树彬、中国医师协会科普分会甲状腺专委会主委林岩松、默克中国医药健康普药及内分泌医学事务总监任婷婷以及20余家媒体代表出席了国际甲状腺知识宣传周启动活动。

甲状腺疾病高发 危害严重

目前我国有近2亿甲状腺疾病患者，且近年来发病率呈现快速上升的趋势。“通常来讲，甲状腺疾病包括甲亢、甲减、甲状腺结节、甲状腺癌。中华医学会内分泌学会最近完成的TIDE项目（结果待发表）调查结果显示，甲亢的患病率是1.22%，甲减的患病率是13.95%，最高的是甲状腺结节20.43%。”滕卫平表示。

中华医学会内分泌学会前任主任委员滕卫平

业内专家表示，许多甲状腺疾病症状隐匿，缺乏特异性，导致公众对该疾病的知晓率偏低、整体规范治疗率不足，从而延误治疗甚至误诊。长期未治疗的甲减或甲亢会可以影响全身多个系统的功能，比如发生血脂异常、心力衰竭、动脉粥样硬化、冠心病、早产流产等风险。

关注症状 及早检查

公众可以通过关注自身症状来筛查甲状腺疾病，例如甲减的症状主要是低代谢表现，如果出现怕冷、嗜睡、乏力、心律缓慢、抑郁、浮肿、皮肤粗糙、记忆力减退、体重增加、便秘、月经紊乱等症状，可及时到内分泌等科室进行甲状腺功能检查。

甲状腺功能检查简单易行，通过FT3、 FT4 、TSH这三个指标就可以发现并诊断大部分甲状腺功能异常性疾病。而B超是筛查甲状腺结节和甲状腺癌的首选方式指标。有甲状腺结节的人群，建议每半年进行一次甲状腺功能检查和超声检查。

甲状腺异常检出率跟年龄呈正相关，年龄越大，异常的几率越高，而女性则更容易“中招”，异常检出率是男性的1.8倍；60岁以上的女性中，有近半数被检出异常。

特别是备孕期、妊娠期女性更要关注，甲状腺疾病严重影响着孕妈和胎儿的健康，会出现妊娠高血压、胎盘剥离、自发性流产、胎儿窘迫、早产以及低出生体重儿、胎儿智力发育障碍等危害。女性怀孕前应检查甲功，待甲状腺激素水平调至正常后再怀孕。

开展甲状腺科普视频大赛 帮助公众认清甲状腺不同面目

尽管甲状腺疾病高发，但人们对于甲状腺的认知度却并不高，还需大力进行科普教育。郭树彬认为，现在科普最大的问题是缺少系统的组织，中国医师协会科学普及分会于2018年成立甲状腺科普专委会就是为了有系统地、广泛地有体系的去做甲状腺科普。

中国医师协会科学普及分会会长 郭树彬

“由于甲减症状隐匿，许多患者都是去医院做了甲状腺功能检查才发现患有甲状腺疾病。”林岩松说，当前甲状腺健康信息获取渠道繁杂、信息真伪难辨，专委会将及时发声引导公众，让公众在权威平台上获得权威性、兼具科学性与、趣味性兼具的医学科普知识。

据林岩松介绍，首届看“甲”本领----甲状腺科普视频大赛已于本月初5月6日正式启动，公众可以在相关活动平台上认清甲状腺疾病的不同“面目”。

中国医师协会科普分会甲状腺专委会主委 林岩松

甲状腺疾病防治 需要多方通力合作

任婷婷表示，对于甲状腺疾病，默克多年来坚持与政府、医院、学会等一起开展甲状腺疾病科普、公众教育工作，并提供高品质的基本的经典药品帮助改善患者生活质量。

默克中国医药健康普药及内分泌医学事务总监 任婷婷

“坚持‘根植中国，到2025年，改善中国4000万患者的生命’的愿景，默克积极投入中国甲状腺疾病的科学防治工作，提高公众疾病认意识，连续10多年参与‘国际甲状腺知识宣传周’活动。”任婷婷说，甲状腺疾病防治、诊断促进工作任重而道远，需要各方通力协作。希望通过社会各界的共同努力，引导公众建立健康的生活方式，通过科学传播，帮助公众提高甲状腺疾病认识，让更多患者及时就诊、早获健康，帮助到造福更多的甲状腺患者。